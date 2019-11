Foi preso na última semana, no bairro Hauer, em Curitiba, um homem de 42 anos suspeito da morte de Renato Pianaro, ocorrida no último dia 21 de julho. Na época o crime chamou atenção porque a vítima foi encontrada sem ferimentos aparentes, mas com os pés amarrados dentro de uma casa no bairro Pilarzinho, também em Curitiba.

A investigação, coordenada pela delegada Tathiana Guzella, trouxe uma solução para o caso quatro meses após a morte de Pianaro, que ocorreu supostamente após uma festa realizada na noite do dia 20 de julho, um sábado.