Um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento na morte de Cleverson de Souza Farias, em 29 de setembro de 2019, foi preso pela Polícia Civil do Paraná. Cleverson foi assassinado a facadas no Prado Velho, em Curitiba.

Conforme apurado durante a investigação, os três teriam chegado de bicicleta na residência da vítima na data do crime, 29 de setembro, entrado na casa e desferido diversos golpes de faca contra Cleverson, que morreu no local. Antes de fugir, o trio ainda teria roubado a bicicleta da vítima.

Ainda conforme o Inquérito Policial, a motivação do crime seria porque Farias teria matado Tainá Kimberli de Lima, de 24 anos, no dia anterior ao crime. Tainá teria morrido por ter tentando separar uma briga entre Farias e uma senhora, no Centro de Curitiba.

A PCPR segue com as investigações para identificar e prender os outros dois indivíduos. Denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia 0800 643 11 21.

O homem segue preso e está à disposição da Justiça.