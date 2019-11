As seis regionais de Curitiba que tiveram problemas na eleição dos conselheiros tutelares no último pleito, em outubro passado, agora estão com seus representantes eleitos. As reginais pendentes eram do Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara.

Eram 116 candidatos disputando 30 vagas para o cargo de conselheiro tutelar para a gestão de 2020 a 2023. Ganharam os candidatos com mais votos em cada regional.

Confira quem foram os conselheiros tutelares eleitos

Regional Bairro Novo

Salete Maria Pires Costa (422 votos)

Rosane Aparecida M de Oliveira (346)

Jucimar Pereira da Silva (308)

Marisa Montaldi (291)

Elenize de Fátima Borm (286)

Regional Boqueirão

Amanda Marisa Canatto (326 votos)

Vilmar Soares Constantino (279 votos)

Ana Francisca Ramires (246 votos)

Francisca Neta V. Santiago (228 votos)

Elizabethe da Silva Perez (226 votos)

Regional Cajuru

Roger Jaques Abade (457 votos)

Valter Antonio de Assis (331 votos)

João Carlos P de Camargo Alves (280 votos)

Nelci Freitas Correa (251 votos)

Valeria Kublinski (227 votos)

Regional Pinheirinho

Raul Correa (288 votos)

Jacqueline Cardozo (251 votos)

Claudete de Castro França (225 votos)

Jucimara Aparecida Cavalari (216 votos)

Rosilei Bastos Pivovar (208 votos)

Regional Santa Felicidade

Sérgio Luiz Libel (209 votos)

Kerley de Lara Castro (188 votos)

Marcia Regina da Silveira (156 votos)

Danyelle Maria Rodrigues (144 votos)

Maria Luiza Dalla Stella (143 votos)

Regional Tatuquara

Roseli Aparecida Bronoski (274 votos)

Monaliza Danielly N Martins (261 votos)

Ivone Conceição Ledis Damazo (221 votos)

Kauana Lopes Maia (210 votos)

Karina da Silva Ribeiro (206 votos)

Além destas regionais, em outubro passado outros conselheiros foram eleitos para as regionais do Boa Vista, CIC, Fazendinha, Portão e Matriz.