No dia do aniversário e cumprindo o dever de proteger à natureza, o soldado da Polícia Ambiental Força Verde, Amilton Malosti foi encontrado morto nesta manhã deste domingo (10), no Rio das Cinzas, entre Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná. O soldado estava desaparecido desde o começo da noite de sábado (9) quando caiu de uma embarcação quando fazia patrulhamento contra pescadores que utilizam tarrafas na região, algo proibido pela legislação.

Malosti acabou escorregando em pedras e a correnteza o levou rapidamente. Mesmo com a presença de outro sargento na ocorrência, o corpo do soldado só foi encontrado nesta manhã, após várias horas de buscas. Em nota, a Polícia Ambiental lamenta a morte do soldado e agradece pelo serviço prestado à sociedade com honra e amor.