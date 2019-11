A força conjunta do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), apreendeu em Curitiba e região metropolitana 35 pássaros, sendo 8 deles ameaçados de extinção como o papagaio de peito roxo, que só é encontrado no litoral de São Paulo e Paraná. Entre as espécies apreendidas estavam ainda pintassilgos, coleirinhos, cardeais, sábias e canários da terra.

Na ação, denominada Operação Aracuã 2, 8 pessoas foram presas em 47 locais atendidos pela Polícia. Os envolvidos irão responder por crime ambiental e também contra a flora.

Primeira operação

Em julho, a Operação Aracuã 1 chegou a resgatar perto de 200 pássaros. Na oportunidade, as aves eram capturadas em florestas da região e criadas de maneira improvisada, para posterior comercialização.

