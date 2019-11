Um assalto a uma casa lotérica no início da tarde desta terça-feira (19) assustou comerciantes de Santa Felicidade, em Curitiba. Um casal entrou armado no estabelecimento, rendeu funcionários e levou o dinheiro que estava no caixa. O marido da dona da lotérica foi baleado no peito, depois de sair atrás dos assaltantes. Ele foi atingido por um tiro foi disparado pela mulher que assaltou a lotérica. Ela atirou sem direção e também acertou o seu comparsa, que morreu no local. A ocorrência foi registrada na Avenida Manoel Ribas, altura do número 7500, por volta do meio-dia.

Segundo testemunhas, o casal de assaltantes já era conhecido na região, por praticar crimes semelhantes no comércio. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a situação. Até às 13h, o trânsito seguia complicado naquela área, que fica próximo a um colégio da rede estadual de ensino. A mulher suspeita de cometer o assalto e atirar nos dois homens segue foragida.

O Siate prestou socorro ao dono da lotérica e ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Cajuru. A Polícia Científica ainda fará a perícia na lotérica. A área segue isolada pela PM. O corpo do suspeito do assalto será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Por volta das 13h, o casal de suspeitos ainda não havia sido identificado.