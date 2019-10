Um homem sem identificação e com faixa etária entre 20 e 25 anos foi encontrado morto em terreno ao lado de um córrego na Rua Professor José Nogueira dos Santos, no Boqueirão, em Curitiba. O corpo foi encontrado com sinais de violência provocado por uma faca ou outro objeto cortante.

“O local é usado para consumo de drogas e a vítima foi ferida no pescoço. Apresenta também lesão na mão esquerda possivelmente por ter se defendido. Tinha muito sangue e a dinâmica do acontecido foi isto”, relatou o perito Elmir Oliver.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).