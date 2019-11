A cobrança de uma dívida terminou com duas mortes, na noite desta quarta-feira (13), em Colombo, região metropolitana de Curitiba. A primeira morte ocorreu por conta de uma cobrança de dívida e a segunda por confronto.

Segundo a Polícia Militar, a primeira morte ocorreu quando um homem chegou a um condomínio, no bairro São Gabriel, para cobrar uma dívida. Houve discussão entre o atirador e a vítima, identificada como Laertes de Oliveira, até que disparos foram ouvidos. Na fuga, o atirador acabou invadindo casas e chegou a ser perseguido por moradores.

A polícia flagrou a confusão e tentou abordar o responsável pelos disparos, quando ocorreu o confronto entre o homem e a equipe policial, já no Jardim Guarujá. O homem, que estava com uma arma calibre 38 morreu no local.

Os corpos de Laertes e do atirador, que ainda não identificado, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

*Com informações do repórter fotográfico Gerson Klaina.