A explosão em uma churrasqueira na Rua Presidente Rodrigo Otávio, no bairro Hugo Lange deixou um homem de aproximadamente 45 anos em estado grave, com queimaduras de segundo grau na região do rosto, peito, orelha e mão. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (13).

+Caçadores! Como ficou o Santa Cândida após a saída de Lula da prisão?

Segundo informações de vizinhos, o homem de nome Eliseu queimava papéis quando um barulho foi ouvido. ” Pensei que fosse até um tiro, mas logo escutei gritos. Os vizinhos entraram na casa e viram o rapaz desesperado com o fogo no corpo”, relatou Gyovana Morilha, de 49 anos, que chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agilidade no atendimento

Após o chamado, o Corpo de Bombeiros e o médico foram acionados. Em poucos minutos, chegaram na residência e fizeram os primeiros atendimentos. A vítima foi induzida ao coma até como forma de tratamento para uma possível cirurgia. Eliseu foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba, referência para vítimas de queimaduras.