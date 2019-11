Parte do Paraná está sob alerta laranja de temporal nesta quarta-feira (13). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até às 23h59 de hoje, podendo ser estendido para a madrugada de quinta-feira (14).

As regiões englobadas neste alerta de temporal são o Centro, note, oeste, sudoeste, sul e meio oeste do Paraná. A região leste, onde fica Curitiba e o litoral não estão com risco de temporal, segundo este alerta.

O alerta laranja prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por dia, ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora, queda de granizo. Além disso, o alerta laranja prevê também a possibilidade de corte de energia, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Lembrando que estes fenômenos são previstos no alerta nível laranja.

Segundo mais intenso

Os alertas emitidos pelo Inmet envolvem quatro níveis de severidade, sendo o verde o mais leve, passando para o amarelo, laranja e então o vermelho.

O que fazer em caso de temporal?

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).