No Cristo Rei!

Um casal foi preso na manhã desta terça-feira (12) por produção e comercialização de uma substância proibida no Brasil. Trata-se do “kratom”, uma planta da Indonésia que tem um efeito estimulante e psicoativo. Ao todo foram apreendidos 300 quilos do produto que seria vendido como “remédio”.

Segundo informações da Polícia Civil, um homem de 28 anos, que seria fiscal da prefeitura Municipal de Piraquara, foi detido no bairro Cristo Rei, em Curitiba. No carro do suspeito foi localizada a quantidade de “kratom” já embalada e pronta para ser enviados aos compradores pelos Correios. Os produtos teriam destino várias cidades do Brasil.

Já a mulher de 25 anos foi presa na residência do casal e lá foi encontrado um laboratório clandestino com balança de precisão, liquidificador, espátulas e utensílios de cozinha, onde o “Kratom” era misturado a outras substâncias, depois encapsulada e embalada.

O casal foi autuado pelo crime de falsificação, adulteração ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O crime é inafiançável e a reclusão pode chegar a até 15 anos.

Cuidado com o Kratom

O kratom é uma planta da família do café, mas o manuseio exige muita atenção. Inclusive nos Estados Unidos, as autoridades fizeram um alerta para o uso depois que 61 pessoas morreram de overdose por outras drogas, mas o kratom também poderia ter causado a morte. O extrato da planta contém mitragyna, um ingrediente ativo com efeitos estimulantes. Em altas doses, seus efeitos são semelhantes aos de uma morfina.

Efeitos do Kratom

Basicamente as folhas são consumidas como chá que podem ser trituradas e misturadas na água. No caso apreendido em Curitiba, o kratom estava em cápsulas. Segundo estudos, o efeito positivo para o uso como aumento de energia alivia da dor e relaxamento. Entre os efeitos negativos são dores no estômago, calafrios e tontura.