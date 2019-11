Será divulgado nesta quarta-feira (13), o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Também serão divulgados os Cadernos de Questões, em todas as suas versões, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Ao todo, serão seis gabaritos para cada dia de aplicação e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do Inep, na página do Enem ou pelo aplicativo do Enem.

Já da pra saber a nota do Enem?

Apesar de já term as respostas corretas em mãos, os alunos não conseguirão saber qual nota tiraram no exame, uma vez que o Enem é corrigido pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que evita acertos em caso de chutes do candidato.

Mesmo com o gabarito em mãos, os participantes ainda não poderão saber qual nota tiraram no exame, isso porque o Enem é corrigido pela chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI). Neste sistema a pontuação varia conforme o percentual de acertos e erros naquele item entre os participantes e, também, de acordo com o desempenho de cada estudante na própria prova.

Pela TRI, não há um valor fixo para cada questão. A pontuação varia conforme o percentual de acertos e erros naquele item entre os participantes e também de acordo com o desempenho de cada estudante na prova.

Quando sai o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na Página do Participante e no aplicativo do Enem, em janeiro de 2020, a partir de consulta com CPF e senha.

O resultado dos participantes eliminados, segundo o Inep, não será divulgado, mesmo que eles tenham feito o Enem nos dois dias de aplicação. Para os treineiros, que fazem o exame para autoavaliação de conhecimentos, a consulta só será liberada em março do ano que vem.