A startup de gerenciamento de processos Pipefy, que tem sedes em Curitiba e em São Francisco, no Vale do Silício (Estados Unidos), anunciou abertura de 45 vagas em áreas que vão do design ao marketing, com diferentes níveis hierárquicos.

Entre os cargos oferecidos, 34 vagas são para trabalhar em Curitiba. A empresa também oferece a possibilidade de trabalho remoto para outras cinco vagas – o contratado poderá atuar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo.

Os candidatos, além dos conhecimentos e habilidades necessários para as vagas, precisam cumprir quatro requisitos: inglês avançado ou fluente, sonhar grande, ser muito bom no que faz e querer ir além do suficiente sempre.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas site da Pipefy.