Nove meses após acidente, Praça do Japão ganha novo portal

A Prefeitura de Curitiba instalou na manhã de domingo (30) o novo portal da Praça do Japão, no bairro Água Verde. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente reconstruiu o portal que foi danificado em junho de 2024, depois que um caminhão-pipa usado na limpeza da cidade o derrubou.

Durante a manhã de domingo, foi feito o transporte do portal do Horto da Barreirinha até a Praça do Japão. Um grande guindaste foi usado para a instalação do equipamento.

Antes da instalação, foram feitos estudos para achar uma melhor localização para o portal que possibilitasse aumentar a segurança dos frequentadores da praça e também dos servidores que precisam acessar o espaço com caminhões para fazer a limpeza.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Curitiba

Na instalação, o portal ficou no principal acesso da Praça do Japão, pela Avenida Sete de Setembro. O novo local foi definido em conjunto com a comunidade japonesa, que acompanhou todo o processo de recuperação e retorno do equipamento.

Caminhão derruba portal da Praça do Japão

O acidente aconteceu no dia 21 de junho de 2024. Na ocasião, o motorista do caminhão não percebeu que estava próximo do portal e acabou batendo na estrutura. Com o impacto da colisão, o portal caiu. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido no acidente.

História da Praça do Japão

O Memorial da Imigração Japonesa, assim como o Portal Japonês (Torii), está instalado na Praça do Japão, no Água Verde, e foi inaugurado pelo ex-prefeito Rafael Greca em 1993, durante a primeira gestão.

Homenagem aos filhos do “Sol Nascente” que se radicaram em Curitiba dedicando-se à agricultura, a Praça do Japão teve o projeto iniciado em 1958 e concluído em 1962. Em 1993, foi construído o Portal Japonês, a Casa da Cultura e a Casa de Chá.