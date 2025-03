1º de abril em Curitiba: bar brinca e oferece café da manhã à noite

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Janela Bar, reconhecido como a maior rede de coquetelaria do Brasil, está prestes a surpreender seus clientes com uma proposta ousada e criativa.

A partir do dia 1º de abril, data tradicionalmente associada a brincadeiras e pegadinhas, o estabelecimento irá servir um clássico do café da manhã em pleno horário noturno. Isso mesmo, você não leu errado! O queijo quente estará disponível das 17h à 1h da manhã, invertendo completamente a lógica do tradicional desjejum.

+ Leia mais Alanis Morissette hipnotiza milhares com show poderoso na Pedreira

Mas calma, não se trata de uma pegadinha de Dia da Mentira. A ação é real e promete agitar as noites curitibanas com uma proposta inusitada que mistura o conforto matinal com o agito noturno.

Opções para Todos os Gostos

O menu especial traz duas opções irresistíveis: Queijo Quente Clássico (R$ 10): Pão brioche chapeado na manteiga e queijo cheddar derretido; e Queijo Quente com Bacon (R$ 14) – a versão turbinada que adiciona crocantes tiras de bacon à combinação.

Gustavo Paiva, sócio do Janela Bar, explica a ideia por trás da ação: “Nosso público adora novidades e interações diferentes. Ao invés de lançar uma pegadinha clássica de 1º de abril, resolvemos oferecer um lanche real, mas num contexto inesperado. Quem nunca quis um café da manhã depois da meia-noite?”

Aproveite a promoção

A oportunidade de saborear este “café da manhã noturno” é por tempo limitado. A ação estará disponível de 1º a 14 de abril, exclusivamente durante o horário de funcionamento do bar.

Então, curitibanos, que tal experimentar essa mistura inusitada de horários e sabores? O Janela Bar está pronto para desafiar suas percepções e proporcionar uma experiência gastronômica única na noite da capital paranaense.

Serviço

Janela Bar Prudente

Alam Prudente de Moraes, 1295 – Centro

Janela Bar Itupava

Rua Itupava, 1299 – Hugo Lange

Janela Bar Getúlio

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3282 – Água Verde

Todos funcionam de terça a domingo, das 17 horas até 1 hora da manhã