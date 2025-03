Repórter esportivo querido em Curitiba evita morte da filha e vira herói no RS

A superação de um pai para salvar a vida dos filhos. No começo de 2025, o repórter esportivo Willians Lima, com mais de 15 anos de Banda B, emissora de rádio tradicional de Curitiba, ganhou a maior batalha da sua vida ao enfrentar um drama dentro da própria casa em Sananduva, interior do Rio Grande do Sul, a 310 km de Porto Alegre. A filha sofreu um ataque covarde do ex-marido com uma faca.

Willians Lima trabalhou na imprensa de Curitiba a partir dos anos 2000. Setorista do Paraná Clube por mais de uma década na AM 550, acompanhou a equipe dentro e fora do território nacional. Mesmo ausente do rádio, atualmente trabalha na área administrativa em um hospital, o carinho dos ouvintes pelo trabalho do repórter é percebido nas redes socais.

E foi na internet que inicialmente Willians Lima contou um pouco do drama vivido, especialmente para aqueles que ajudaram na situação com a Brenda, a filha atingida por nove facadas pelo ex-companheiro. “Presenciamos um milagre na nossa frente”, desabafou na conversa para a Tribuna do Paraná.

O crime ocorreu no dia 7 de janeiro quando um homem chamado Gabriel, de 35 anos, tentou matar a filha de Willians Lima com diversos golpes de faca. Os filhos do casal também estavam presentes no momento.

“Ele avisou que estava trazendo roupas das crianças, e eu estava descansando depois de passar a noite inteira trabalhando. Vi encostando o carro, e não imaginei o que ia ocorrer na sequência. Quando a Brenda chegou perto do carro, ele abriu a porta e saiu dando facadas. As duas menores ouviram a gritaria, eu saí igual um maluco em direção. Nunca briguei na minha vida, mas quando vi a cena, pulei nele. Ele é bem maior do que eu, eu o segurei, enquanto a Brenda saiu correndo em direção para dentro de casa. Ele ainda tentou dar facadas na minha direção, mas Deus botou a mão”, lembrou Willians.

A partir da intervenção do pai, um dos vizinhos faz contato com a Brigada Militar, como é conhecida a PM no Rio Grande do Sul. Foram 20 minutos de espera, enquanto Willians ficou no chão segurando Gabriel com toda a força. “A cena ainda está na minha cabeça, e fico emocionado. Crianças chorando, a Brenda machucada, e alguns vizinhos fazendo foto. A Brenda falando que ia morrer, e alguém chamou a Brigada Militar. Minha esposa e meu cunhado que estavam fora de casa chegaram, e a levaram para o hospital. Deus botou a mão nos meus braços, não sei como tive tanta força. A Polícia chegou depois e levou o rapaz preso”, disse Willians.

Willians Lima (ao centro). Foto: Geraldo Bubniak

UTI e espera por julgamento

A Brenda foi atingida por nove facadas, sendo a maioria na região do tórax e abdômen. Precisou ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e posteriormente necessitou de cirurgia. “Ela ficou 15 dias no total no hospital. É preciso alertar as mulheres para se cuidarem, ele nem pensou nos filhos, foi um covarde. Eu só tenho gratidão para aqueles que ajudaram, e especialmente Deus. Não sou herói, todo pai faria a mesma coisa, eu ia morrer junto”, completou Willians.

Gabriel segue preso, e foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A denúncia oferecida é caracterizada como feminicídio. A família acredita em uma condenação por no mínimo 15 anos.