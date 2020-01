A Polícia Federal investiga negócio feito entre familiares do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e o empreiteiro Marcos Vinícius Borin, nos Estados Unidos. Segundo a PF, Borin repassou a Bezerra a propriedade de uma empresa em um paraíso fiscal. A PF apura “se tal renúncia se traduziu em ganhos financeiros” para o senador. Bezerra não respondeu. Borin negou irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.