A força-tarefa da Lava Jato do Paraná estima que houve pagamento de ao menos US$ 3.402.941,58 em propinas envolvendo contratos de R$ 592 milhões celebrados entre a Petrobras e a Maersk para locação de navios. A empresa dinamarquesa foi um dos alvos da etapa 70 da Lava Jato, desencadeada na manhã desta quarta-feira, 18, para investigar crimes de corrupção, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro relacionados a contratos de afretamento da Petrobrás.

Além de contratos da Maersk, a ação também investiga acordos intermediados pelos shipbrokers Tide Maritime e Ferchem. A 13ª etapa da Lava Jato deste ano, chamada de Óbolo, realiza buscas nas empresas e nas residências de seus representantes, além de vasculhar os endereços de ex-funcionários da Petrobrás.

A operação apura o fornecimento de informações privilegiadas às empresas em troca do pagamento de propina a funcionários da Petrobras. Somados, os valores dos contratos investigados ultrapassam R$ 6 bilhões.

Com relação a Maersk, o Ministério Público Federal registrou que há evidências de que o armador, por meio de uma empresa intermediária, efetuou pagamentos de propina ao então ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. Segundo os investigadores, estão sob suspeita pelo menos 15 contratos de afretamento marítimo vigentes entre 2006 e 2014, no valor total de R$ 658 milhões.

A investigação tem como base informações prestadas pelo próprio Costa, em delação premiada. A estimativa inicial da Procuradoria, de que houve pagamento de ao menos US$ 3.402.941,58 no âmbito de 11 contratos do armados, foi extraída de uma planilha apreendida com o ex-executivo da estatal no estágio inicial das investigações da Lava Jato, em 2014.

Na época, a Polícia Federal havia apontando evidências de pagamento de US$ 6,2 milhões em propinas, entre 2006 e 2010, por parte de uma empresa supostamente ligada à Maersk.

Segundo a força-tarefa, há evidências de que as informações privilegiadas chegavam à empresa dinamarquesa por Wanderley Gandra. A Procuradoria apontou ainda que Gandra constituiu uma shipbroker, a Gandra Brokerage, para repassar propina a Paulo Roberto Costa. A Maersk teve de contratar uma segunda empresa para realmente realizar os trabalhos, “dobrando seu custo operacional”, diz o MPF.

A Procuradoria também apontou que o então gerente executivo de Logística da Petrobras teria auxiliado Costa no esquema, firmando contratos com a Maersk em situações apontadas como irregulares em apuração interna da Petrobrás.

Com relação às contratações de afretamento feitas pela Petrobras com a intermediação dos shipbrokers Tide Maritme e Ferchem, a Lava Jato investiga contratos para além de 2020, em valores superiores a US$ 100 milhões.

Em nota, a força tarefa destacou provas que basearam as investigações, entre elas mensagens que apontavam envolvimento do ex-tesoureiro do Partido Progressista (PP) João Cláudio Genu no direcionamento de contratos de afretamentos para os armadores representados pela Tide Maritime e pela Ferchem.

Segundo a Procuradoria, tais provas foram encontradas em celular apreendido com João Cláudio Genu na operação Politeia.

Os procuradores destacaram uma conversa entre Genu e Gustavo de Sá, empresário da Tide Maritime, que tratava da reestruturação da diretoria de Abastecimento da Petrobras após a saída de Paulo Roberto Costa. Segundo a força-tarefa, Genu disse que Sá poderia ficar tranquilo, pois ele e “Niterói” ficariam bem.

O codinome “Niterói”, segundo a investigação, faz referência a Pedro Blyth, executivo da Ferchem.

A investigação também identificou indícios de que Dalmo Monteiro, então gerente de Afretamentos da Petrobras, atuava em benefício da Ferchem, recomendando a armadores que contratassem a empresa de Pedro e Rodolfo Blyth como shipbroker. O ex-funcionário da Petrobras é réu por suposta lavagem de propinas pagas também no contexto de contratação de navios pela estatal.

Defesas

A Maersk confirma, em nota, “que a Polícia Federal esteve hoje (quarta-feira) em seus escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, para averiguações. Por se tratar de uma investigação em andamento, a Maersk não irá fazer comentários. A Maersk informa ainda que está cooperando com as autoridades, e reitera que trabalha contra todos os tipos de ilegalidade.”

A reportagem busca contato com Tide Maritime, a Ferchem e com outros citados. O espaço está aberto para as manifestações de defesa.