O presidente Jair Bolsonaro deixou pouco antes das 9h30 desta quinta-feira, 26, o Palácio da Alvorada e seguiu para o Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB), onde fará exames. Na quarta-feira, 25, o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, havia informado que o presidente faria nesta quinta uma ecografia e exame de sangue, mas no Palácio do Planalto. No entanto, Bolsonaro realizará os exames no hospital. O presidente se recupera de cirurgia feita no último dia 8, em São Paulo, para correção de uma hérnia incisional.