Depois de participar de uma cerimônia na Marinha no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 7, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília e já se encontra no Palácio da Alvorada. Na chegada a Brasília, o presidente foi recebido por apoiadores, como é de costume, na portaria da residência oficial.

Depois de cumprimentar e tirar fotos com as pessoas que o aguardavam na porta do Alvorada, Bolsonaro entrou no Palácio sem falar com a imprensa.

O presidente chegou a Brasília às 14 horas. Antes, no Rio de Janeiro, Bolsonaro participou da Cerimônia de Declaração de Guardas Marinha de 2019 e da entrega de Espadas da Turma Almirante Protógenes. Ao longo da tarde deste sábado, a agenda do presidente não conta com novos compromissos oficiais.