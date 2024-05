BMW Motorrad confirma a R 12 para o Brasil no segundo semestre

A BMW Motorrad Brasil anuncia a chegada de um modelo totalmente novo em seu lineup. Trata-se da BMW R 12, uma Cruiser que alia uma condução confortável ao poderoso motor boxer tradicional da BMW e marca a expansão de portfólio da marca, incorporando o segmento Modern Heritage. A BMW R 12 tem um motor boxer de 1.170 cilindradas, que entrega 95 cv de potência a 6.500 rpm e 110 Nm de torque aos 6.000 rpm garantindo o desempenho e confiabilidade em quaisquer situações de pilotagem. A BMW R 12 tem como lema “The Spirit of Easy”, unindo um visual de Cruiser clássico com uma pilotagem confortável e em posição relaxada, devido à roda dianteira de 19 polegadas e roda traseira de 16 polegadas, complementada pela posição mais baixa do assento e seu guidão largo. O modelo está previsto para chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).