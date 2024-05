Gravidez na adolescência reduz quase 30% no Paraná, aponta Sesa

Em quatro anos, os índices de gravidez na adolescência tiveram redução de 29,7% no Paraná. Em 2019, foram 18.169 casos. Já em 2023, o número chegou a 12.769 gestações. É isso que aponta um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde, com base em dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Governo Federal.

“A ocorrência da gravidez na adolescência é resultado de uma somatória de fatores e merece ações compartilhadas e de diferentes setores. É primordial que a equipe de saúde, já nas consultas de pré-natal, fale com a gestante sobre educação sexual e os diferentes métodos contraceptivos disponíveis para se evitar futuras gestações não planejadas, especialmente na fase da adolescência”, explica a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Sesa, Carolina Poliquesi.

O enfrentamento da gestação precoce é uma das metas da Linha de Cuidado Materno Infantil. O projeto foi criado para fortalecer a assistência à saúde das gestantes. Até o momento, em 2024, cerca de 3900 adolescentes entre 15 e 19 anos engravidaram no estado.

“É preciso continuar a preveni-la, ampliando as ações que já estão em curso como, por exemplo, o Programa Saúde na Escola em que a temática Saúde Sexual e Reprodutiva é uma das ações essenciais pactuadas e incluindo novas abordagens que assegurem os direitos sexuais e reprodutivos para adolescentes”, diz a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Sesa, Fernanda Crosewski.

O Saúde na Escola é um programa federal, focado em estratégias de integração permanente da Saúde e Educação para alunos do 6º ano até ao Ensino Médio.

Na contramão, o levantamento mostra uma nova mudança no cenário paranaense: houve uma alta de 14% nas gestações em mulheres entre 40 e 49 anos de idade. O número passou de 5052, em 2019, para 5769, em 2023.

Em todo o cenário, aquelas entre 20 e 29 anos são as que mais engravidaram e representam 49% do total.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!