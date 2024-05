Audi do Brasil mostra novos A4e A5 com tração quattro no país

A Audi do Brasil anuncia o lançamento dos novos A4 quattro® e A5 quattro® no país, que ganharam a consagrada tração integral com tecnologia ultra e novos itens de acabamento, segurança, tecnologia e conforto. Além disso, os modelos receberam ajustes mecânicos que aprimoraram o seu desempenho e levaram a sua dinâmica de condução a outro patamar. Os veículos oferecem duas versões de acabamento e estão disponíveis na rede completa de concessionárias da marca das quatro argolas espalhadas em todo o Brasil, com preços públicos a partir de R$ 333.990,00 (A4 quattro®) e R$ 359.990,00 (A5 quattro®).

Audi A5 quattro® – Um novo patamar de esportividade

O novo Audi A5 está disponível em duas versões: A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quattro® (R$ 359.990,00) e A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro® (R$ 394.990,00). Ambas são equipadas com o propulsor 2.0 Turbo FSI, 4 cilindros em linha, com 204 cavalos de potência entre 4.475 rpm e 6.000 rpm e torque de 320 Nm entre 1.450 rpm e 4.475 rpm. A transmissão é a S tronic de sete velocidades. O modelo recebeu ajustes que deixaram o seu desempenho ainda mais esportivo, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos – 0,4 segundo mais rápido do que modelo anterior, com tração dianteira. A velocidade máxima é 210 km/h, limitada eletronicamente.

A novíssima versão de entrada A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quattro® vem equipada com uma ampla lista de equipamentos de série, entre elas ar-condicionado automático de três zonas; assistente de freio de estacionamento com auto-hold; Audi Drive Select; bancos dianteiros elétricos; bancos em couro sintético; pacote de luzes ambiente; sistema start-stop; teto solar elétrico panorâmico; controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC); aviso de saída de faixa (Lane Departure Warning); faróis full LED Matrix; lanternas traseiras LED com indicador dinâmico nas setas; Audi Virtual Cockpit Plus 12,3 polegadas; e rodas de liga-leve de 19 polegadas Audi Sport (8,5Jx19 pneus 255/35 R19).

Já a versão A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro® traz itens inéditos em relação à versão advanced, como bancos dianteiros elétricos com função de memória para o banco do motorista; bancos dianteiros esportivos; pacote porta-objetos; soleiras das portas com insertos em alumínio, com inscrição S e iluminadas; teto da cabine moldado em tecido na cor preta; e Audi Sound System com 10 alto-falantes e potência de 180W. Externamente, o modelo ganhou retrovisores externos elétricos, aquecidos e rebatíveis e com recurso de memória; Kit S line; e rodas de liga-leve de 20 polegadas Audi Sport (9,0Jx20 pneus 265/30 R20). Em relação aos equipamentos opcionais, a versão topo de linha oferece pintura metálica ou perolizada; sistema de som Bang&Olufsen 3D (19 alto-falantes / 755 W). Entre os itens de personalização, estão disponíveis o pacote S Line Interior e o renovado Pacote Black.

O Pacote Interior S line oferece acabamento do console central em preto brilhante; acabamento do painel em alumínio escovado fosco; bancos em microfibra dinâmica com logo S estampado; volante com logotipo S; e pedaleiras esportivas em aço inoxidável. Já o Pacote Black traz frisos decorativos, capa do espelho retrovisor externo em preto brilhante e os atualizados Audi Rings e inscrição do modelo em preto brilhante, pinças de freio pintadas em vermelho; e rodas de liga-leve de 20 polegadas Audi Sport (9,0Jx20 pneus 265/30 R20) com design exclusivo.

As dimensões externas do modelo permanecem inalteradas, com 4.757 mm (comprimento), 2.029 mm (largura com retrovisores), 1.386 mm (altura), e 2.822 mm (entre-eixos). O porta-malas tem 465 litros de capacidade. O peso total é de 1685 quilos, ante 1615 quilos da versão anterior com tração dianteira. O interior de ambas as versões podem ser personalizado nas cores bege, cinza, marrom ou preto.

Externamente, estão disponíveis na versão A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quattro® as tonalidades Branco Arkona e Preto Brilhante (sólidas); Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Prata Florete, Preto Mito, Verde Distrito e Vermelho Progressivo (metálica). A versão A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro®, por sua vez, oferece as cores Branco Arkona (sólida); Azul Ascari, Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Cronos, Preto Mito, Verde Distrito, Vermelho Progressivo (metálicas), Cinza Daytona (perolizada).

Audi A4 quattro® – Visual mais instigante e aprimorado

O novo Audi A4 está disponível em duas versões: A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro® (R$ 333.990,00) e A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro® (R$ 359.990,00). O modelo também é equipado com motorização 2.0 Turbo FSI, 4 cilindros em linha, com 204 cavalos de potência entre 4.475 rpm e 6.000 rpm e torque de 320 Nm entre 1.450 rpm e 4.475 rpm. O propulsor atua em sintonia com a transmissão S tronic 7 velocidades. O novo conjunto mecânico proporciona um desempenho sem precedentes para o modelo, que ficou mais ágil, eficiente e ganhou uma dinâmica de condução aprimorada. A aceleração de 0 a 100 km é realizada em apenas 6,7 segundos – 0,4 segundo mais rápida do que o modelo anterior, com tração dianteira. A velocidade máxima é 210 km/h, limitada eletronicamente.

A versão de entrada A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro® recebeu novos itens em relação ao modelo anterior, como bancos traseiros rebatíveis 40/20/40; faróis Full LED; e lanternas traseiras em LED com indicador dinâmico nas setas. Além disso, a lista de equipamentos de série continua extensa. Os itens incluem ar-condicionado automático; Audi drive select; assistente de freio de estacionamento com auto-hold; banco do motorista eletricamente ajustável; bancos em couro sintético; pacote de luzes ambiente; Controle de cruzeiro com limitador de velocidade; Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas; e rodas de liga-leve 18 polegadas (8Jx18 pneus 245/40 R18). Os opcionais são pintura metálica ou perolizada, e teto solar elétrico.

A versão topo de linha A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro® adiciona diversos itens de conforto, comodidade, segurança e tecnologia na lista de equipamentos.

Entre os itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de três zonas; bancos esportivos elétricos com função de memória para o banco do motorista; pacote porta-objetos; soleiras das portas com insertos em alumínio; inscrição S iluminadas; teto solar elétrico; volante esportivo em couro, multifuncional, com shift paddles e base aplanada.

No exterior, a versão recebe frisos decorativos cromados; kit S line; retrovisores externos, elétricos, aquecidos e rebatíveis e com recurso de memória; e novas rodas de liga-leve de 19 polegadas Audi Sport (8,5Jx19 pneus 245/35 R19). Já entre os itens de tecnologia e segurança, foram adicionados controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e aviso de saída de faixa (Lane Departuring Warning). Por fim, o sistema de entretenimento tem rádio MMI plus com sistema de navegação e Audi Sound System com dez alto-falantes e potência de 180W.

Entre os opcionais, o modelo oferece o pacote interior S Line, formado por acabamento do console central em preto brilhante; acabamento do painel em alumínio escovado fosco; bancos em couro dinâmica com logotipo S estampado, volante com logotipo S; pedaleiras esportivas em aço inoxidável; e teto da cabine em tecido na cor preta.

Outro opcional disponível é o renovado pacote Black, que traz frisos decorativos, capa do espelho retrovisor externo em preto brilhante e os atualizados Audi Rings e inscrição do modelo em preto brilhante, pinças de freio pintadas em vermelho; e rodas de liga-leve de 19 polegadas Audi Sport (8,5Jx19 pneus 245/35 R19).

Em ambas as versões, o peso total do modelo subiu apenas 55 quilos, indo para 1645 kg, apesar da inclusão da tração integral permanente quattro®. As medidas externas são 4.762 mm (comprimento), 2022 mm (largura com retrovisores), 1.428 mm (altura), e 2.820 mm (entre-eixos). O porta-malas tem 460 litros de capacidade. O interior conta com as opções de cores bege, cinza, marrom e preto.

Externamente, estão disponíveis na versão A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro® as cores Branco Arkona e Preto Brilhante (sólidas); Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Prata Florete, Preto Mito, Verde Distrito e Vermelho Progressivo (metálicas). Já na versão A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro®, são oferecidas as tonalidades Branco Arkona (sólida); Azul Ascari, Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Cronos, Preto Mito, Verde Distrito, Vermelho Progressivo (metálicas), e Cinza Daytona (perolizada). (Fotos: Audi/Divulgação).