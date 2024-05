Frio continua derrubando as temperaturas nesta sexta em Curitiba

O último dia do mês de maio promete sol entre nuvens na capital paranaense. De acordo com o Simepar, a temperatura vai dobrar ao longo do dia, com amanhecer na casa dos 8°C e nebulosidade nas primeiras horas da manhã e com máxima prevista em 16°C, no início da tarde.

O Paraná segue sob influência de uma massa de ar frio, que derrubou as temperaturas em praticamente todo o estado. No litoral, as temperaturas serão mais amenas do que na capital. A região de Paranaguá tem mínima prevista em 14°C e a máxima chega aos 20°C.

