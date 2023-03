O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil vive hoje um “momento difícil” e chorou ao falar que gostaria de estar no país. O ex-chefe do Executivo participou virtualmente da cerimônia de posse de Michelle Bolsonaro no comando do PL Mulher, nesta terça-feira (21), em Brasília.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente neste evento ao lado da minha esposa e da minha família. Mas a vida se faz de momentos felizes e tristes e tudo passa para ensinamentos para nós”, afirmou Bolsonaro, com a voz embargada.

LEIA TAMBÉM:

>> Vale-refeição dura apenas 11 dias por mês no Brasil, revela pesquisa

>> FOTOS! Fãs do Coldplay em Curitiba lotam filas em frente ao Couto Pereira horas antes do show

“Creio eu que esse momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor a aquilo que está ao nosso lado e por vezes nós desprezamos”, seguiu o ex-presidente.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado. Ele viajou no fim de seu mandato e não passou a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desprezando o rito democrático da transmissão do cargo.

O ex-presidente falou por cerca de oito minutos. Ao final, Michelle puxou o canto de parabéns –Bolsonaro comemora 68 anos nesta terça.

Veja que incrível