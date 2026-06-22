Álvaro Dias condiciona candidatura ao Senado a alianças do MDB para eleição 

Com a confirmação da candidatura de Rafael Greca ao Governo do Paraná neste sábado (20), o ex-senador Álvaro Dias ainda aguarda a definição das articulações políticas para decidir se disputará uma vaga ao Senado. Em entrevista à Tribuna do Paraná, ele afirmou que a estratégia mais adequada é a construção de uma ampla aliança.

“Defendo a união do grupo que se organizou para administrar o estado nos últimos oito anos. O MDB ocupou duas secretarias e outras funções. Não é inteligente dividir forças no embate eleitoral. A soma é fundamental para viabilizar um projeto de governo”, declarou.

Entre as negociações em andamento, Álvaro Dias acompanha as tratativas do MDB para obter o apoio da federação formada por União Brasil, Progressistas (PP) e Podemos. Segundo ele, o desfecho dessas conversas poderá influenciar sua decisão sobre a candidatura.

“Como defendo essa estratégia, fico à disposição para contribuir. Se minha candidatura ajudar na conjugação dessas forças, estou à disposição. Se, ao contrário, for necessário renunciar a hipótese desta candidatura, não colocarei dificuldade. O Paraná em primeiro lugar”, afirmou.

A indefinição sobre as candidaturas ao Senado não se restringe ao MDB. No grupo político do governador Ratinho Júnior, o PSD ainda não definiu todos os nomes que integrarão a chapa majoritária. Até o momento, apenas o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) está confirmado para a disputa ao Senado e deverá ter a candidatura oficializada durante as convenções partidárias de julho.

Na corrida pelas duas vagas ao Senado em 2026, outros nomes já se posicionam como pré-candidatos. O PL aposta no deputado federal Filipe Barros, enquanto o Novo trabalha com a candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol. Já o PT deve lançar a ministra Gleisi Hoffmann para a disputa.