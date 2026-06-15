Cinco candidatos seguem embolados por vagas no Senado pelo Paraná

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (15) uma pesquisa com as intenções de voto para as duas cadeiras ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Deltan Dallagnol (Novo), Alvaro Dias (MDB) e Gleisi Hoffmann (PT) foram os mais citados para o primeiro dos dois votos.
Para o segundo voto, Gleisi Hoffmann perde espaço, enquanto Deltan Dallagnol e Alvaro Dias seguem como opções para segundo voto.
Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos aos entrevistados, 76,4% disseram que não sabem em quem votar para senador pelo Paraná.
Pesquisa para senadores pelo Paraná em 2026
O IRG Pesquisas fez um cenário espontânea (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.
Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann e Alvaro Dias são mais citados para primeiro voto
- Deltan Dallagnol (Novo): 19,0%
- Gleisi Hoffmann (PT): 18,0%
- Alvaro Dias (MDB): 17,9%
- Alexandre Curi (Republicanos): 13,2%
- Filipe Barros (PL): 11,4%
- Cristina Graeml (PSD): 7,0%
- Hauly (Podemos): 1,3%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,5%
- Não sabe/Não respondeu: 6,7%
Para segundo voto, Alvaro Dias, Dallagnol e Alexandre Curi são os mais citados
- Alvaro Dias (MDB): 15,9%
- Deltan Dallagnol (Novo): 13,8%
- Alexandre Curi (Republicanos): 10,4%
- Filipe Barros (PL): 9,7%
- Cristina Graeml (PSD): 8,3%
- Gleisi Hoffmann (PT): 5,6%
- Hauly (Podemos): 1,4%
- Nenhum/Branco/Nulo: 15,6%
- Não sabe/Não respondeu: 19,3%
Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar
- Gleisi Hoffmann (PT): 5,6%
- Deltan Dallagnol (Novo): 4,0%
- Alexandre Curi (Republicanos): 2,9%
- Alvaro Dias (MDB): 2,6%
- Filipe Barros (PL): 1,4%
- Ratinho Junior (PSD): 1,3%
- Sergio Moro (PL): 1,0%
- Cristina Graeml (PSD): 0,7%
- Requião Filho (PDT): 0,5%
- Flávio Arns (PSB): 0,3%
- Paulo Martins (Novo): 0,3%
- Sandro Alex (PSD): 0,2%
- Guto SIlva (PSD): 0,1%
- Jeffrey Chiquini (Novo): 0,1%
- Marcelo Belinati (PP): 0,1%
- Rafael Greca (MDB): 0,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 2,4%
- Não sabe/Não respondeu: 76,4%
Metodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas para senadores no Paraná entre os dias 10 e 13 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07149/2026.