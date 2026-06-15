Eleições

Cinco candidatos seguem embolados por vagas no Senado pelo Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 15/06/26 07h46
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (15) uma pesquisa com as intenções de voto para as duas cadeiras ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Deltan Dallagnol (Novo), Alvaro Dias (MDB) e Gleisi Hoffmann (PT) foram os mais citados para o primeiro dos dois votos.

Para o segundo voto, Gleisi Hoffmann perde espaço, enquanto Deltan Dallagnol e Alvaro Dias seguem como opções para segundo voto.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos aos entrevistados, 76,4% disseram que não sabem em quem votar para senador pelo Paraná.

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O IRG Pesquisas fez um cenário espontânea (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.

Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann e Alvaro Dias são mais citados para primeiro voto

  • Deltan Dallagnol (Novo): 19,0%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 18,0%
  • Alvaro Dias (MDB): 17,9%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 13,2%
  • Filipe Barros (PL): 11,4%
  • Cristina Graeml (PSD): 7,0%
  • Hauly (Podemos): 1,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,5%
  • Não sabe/Não respondeu: 6,7%

Para segundo voto, Alvaro Dias, Dallagnol e Alexandre Curi são os mais citados

  • Alvaro Dias (MDB): 15,9%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 13,8%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 10,4%
  • Filipe Barros (PL): 9,7%
  • Cristina Graeml (PSD): 8,3%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 5,6%
  • Hauly (Podemos): 1,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 15,6%
  • Não sabe/Não respondeu: 19,3%

Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar

  • Gleisi Hoffmann (PT): 5,6%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 4,0%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 2,9%
  • Alvaro Dias (MDB): 2,6%
  • Filipe Barros (PL): 1,4%
  • Ratinho Junior (PSD): 1,3%
  • Sergio Moro (PL): 1,0%
  • Cristina Graeml (PSD): 0,7%
  • Requião Filho (PDT): 0,5%
  • Flávio Arns (PSB): 0,3%
  • Paulo Martins (Novo): 0,3%
  • Sandro Alex (PSD): 0,2%
  • Guto SIlva (PSD): 0,1%
  • Jeffrey Chiquini (Novo): 0,1%
  • Marcelo Belinati (PP): 0,1%
  • Rafael Greca (MDB): 0,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 2,4%
  • Não sabe/Não respondeu: 76,4%

Metodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas para senadores no Paraná entre os dias 10 e 13 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07149/2026.

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