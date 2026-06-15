Apoio de Ratinho impulsiona Sandro Alex, diz pesquisa

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (15) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O IRG Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 38,2%

Requião Filho (PDT): 18,6%

Sandro Alex (PSD): 14,4%

Rafael Greca (MDB): 11,7%

Tony Garcia (DC): 0,9%

Luiz França (Missão): 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,5%

Não sabe/Não respondeu: 10,8%

Moro segue na frente no cenário com apoios

Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 39,1%

Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 27,5%

Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 20,8%

Luiz França (Missão) com apoio de Renan Santos: 1,2%

Tony Garcia (DC) com apoio de Joaquim Barbosa: 1,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 3,6%

Não sabe/Não respondeu: 6,8%

Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo

Sergio Moro (PL): 14,4%

Requião Filho (PDT): 7,8%

Ratinho Junior (PSD)*: 7,3%

Sandro Alex (PSD): 4,2%

Rafael Greca (MDB): 2,3%

Alvaro Dias (MDB): 0,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,2%

Gleisi Hoffmann (PT): 0,1%

Luiz França (Missão): 0,1%

Tadeu Veneri (PT): 0,1%

Tony Garcia (DC): 0,1%

Outros nomes citados:

Nenhum/Branco/Nulo: 4,3%

Não sabe/Não respondeu: 58,8%

*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.

Segundo turno para governador do Paraná

O IRG Pesquisas simulou dois cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 54,5%

Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 29,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,1%

Não sabe/Não respondeu: 9,4%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 42,5%

Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 38,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,6%

Não sabe/Não respondeu: 9,4%

etodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 10 e 13 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07149/2026.