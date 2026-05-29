Flávio Bolsonaro quer Álvaro Dias fora da disputa pelo Senado e oferece futuro ministério em troca

Flávio Bolsonaro quer convencer o ex-senador Álvaro Dias (MDB) a deixar a disputa por uma vaga no Senado. Em troca, ofereceria ao paranaense a coordenação da campanha presidencial no Sul do país e, se eleito, um ministério. A informação é da colunista Bela Megale, de O Globo.

Segundo a coluna, a intenção de Flávio é favorecer a corrida de Filipe Barros (PL) por uma cadeira no Senado, sem Alvaro como concorrente. Pesquisas encomendadas pelo PL para o Senado no Paraná mostram Álvaro na liderança por uma vaga. O ex-senador esteve em um jantar em Brasília, na última terça (26), com Rogério Marinho, coordenador de campanha do presidenciável, e teria recebido a proposta novamente.

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Ainda de acordo com a colunista, Alvaro não estaria disposto a assumir a coordenação da campanha de Flávio, e que se retomasse a ideia de se envolver com política novamente, seria para buscar uma vaga no Senado.

Flávio Bolsonaro tem agenda programada para Curitiba nesta sexta-feira (29). Ele participa do lançamento da pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Estado, e de Filipe Barros e Deltan Dallagnol ao Senado.