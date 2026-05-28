Lula lidera três cenários de primeiro turno em nova pesquisa

O instituto Ideia, em parceria com o Canal Meio, divulgou nesta quinta-feira (28) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os três cenários estimulados em que aparece, ficando à frente de Flávio Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro (PL) e Tereza Cristina (PP). No cenário com Fernando Haddad (PT) no lugar de Lula, há empate técnico com Flávio.

Nas simulações de segundo turno, Lula venceria os oito oponentes com quem foi testado, incluindo Flávio e Michelle. No cenário entre Haddad e Flávio, há empate dentro da margem de erro.

Em relação à rejeição, Lula foi o mais citado, seguido de Haddad, Flávio e Michelle.

No primeiro cenário estimulado, Lula lidera

Lula (PT): 38,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 31,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 5,5%

Romeu Zema (Novo): 2,4%

Renan Santos (Missão): 2,1%

Outros: 4,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%

Não soube responder: 10,5%

Com Michelle Bolsonaro, Lula segue na frente

Lula (PT): 38%

Michelle Bolsonaro (PL): 29,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 6,2%

Romeu Zema (Novo): 3,8%

Renan Santos (Missão): 2,1%

Augusto Cury (Avante): 1,8%

Outros: 2,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,9%

Não soube responder: 8,6%

Lula mantém liderança no cenário com Tereza Cristina

Lula (PT): 38,1%

Tereza Cristina (PP): 15,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 9,2%

Renan Santos (Missão): 4,5%

Romeu Zema (Novo): 3,7%

Augusto Cury (Avante): 1,6%

Outros: 3,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%

Não soube responder: 17,8%

No cenário com Fernando Haddad, há empate técnico

Fernando Haddad (PT): 36,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 32,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 5,9%

Romeu Zema (Novo): 2,4%

Renan Santos (Missão): 2,1%

Augusto Cury (Avante): 1,6%

Outros: 4,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,1%

Não soube responder: 5,7%

O instituto Ideia fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e quatro cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Lula é o mais citado no cenário espontâneo

Lula (PT): 33%

Flávio Bolsonaro (PL): 18,7%

Jair Bolsonaro* (PL): 4,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,3%

Romeu Zema (Novo): 1,9%

Renan Santos (Missão): 1,4%

Outros: 4%

Ninguém/Branco/nulo: 10%

Não sabe: 24,5%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Segundo turno para presidente pelo Meio/Ideia

Foram simulados nove cenários de segundo turno pelo instituto Ideia.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 41,4%

Branco/Nulo: 7,1%

Não sabe: 5,1%

Lula x Joaquim Barbosa

Lula (PT): 46%

Joaquim Barbosa (DC): 26%

Branco/Nulo: 17%

Não sabe: 11%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 31%

Branco/Nulo: 15%

Não sabe: 8%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 37%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 8%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Branco/Nulo: 7%

Não sabe: 7%

Lula x Aécio Neves

Lula (PT): 46%

Aécio Neves (PSDB): 25%

Branco/Nulo: 16%

Não sabe: 13%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Michelle Bolsonaro (PL): 40%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe: 4%

Lula x Tereza Cristina

Lula (PT): 46%

Tereza Cristina (PP): 27%

Branco/Nulo: 16%

Não sabe: 11%

Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro

Fernando Haddad (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 41,5%

Branco/Nulo: 8%

Não sabe: 8,5%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

O Instituto Meio perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

Lula (PT): 46,7%

Fernando Haddad (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 39,8%

Michelle Bolsonaro (PL): 26%

Romeu Zema (Novo): 18%

Ronaldo Caiado (PSD): 16%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%

Renan Santos (Missão): 12%

Hertz Dias (PSTU): 10,7%

Tereza Cristina (PP): 9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 8%

Augusto Cury (Avante): 6,6%

Edmilson Costa (PCB): 6,6%

Samara Martins (UP): 6,4%

Joaquim Barbosa (DC): 2,7%

Não rejeita nenhum: 1,6%

Não sabe: 9,3%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo instituto Ideia entre os dias 23 e 27 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Canal Meio S.A.. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-02918/2026.