Trânsito

Novo semáforo entra em operação no Bom Retiro nesta quinta-feira

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Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/05/26 07h10
Novo semáforo entra em funcionamento no Bom Retiro nesta quinta-feira. Foto: Luiz Costa/SME (arquivo)

Um novo semáforo começa a funcionar nesta quinta-feira (28/5), às 10h, no cruzamento das ruas Carlos Pioli e Ângelo Zeni, no Bom Retiro, em Curitiba. O equipamento foi instalado pela Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, após estudos técnicos para melhorar a segurança viária e organizar o fluxo de veículos e pedestres no local.

Agentes de trânsito estarão presentes no cruzamento durante o início da operação para orientar condutores e pedestres sobre o funcionamento do novo semáforo. A instalação visa facilitar a travessia de pedestres e reduzir riscos de acidentes na região.

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