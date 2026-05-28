Novo semáforo entra em operação no Bom Retiro nesta quinta-feira

Um novo semáforo começa a funcionar nesta quinta-feira (28/5), às 10h, no cruzamento das ruas Carlos Pioli e Ângelo Zeni, no Bom Retiro, em Curitiba. O equipamento foi instalado pela Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, após estudos técnicos para melhorar a segurança viária e organizar o fluxo de veículos e pedestres no local.

Agentes de trânsito estarão presentes no cruzamento durante o início da operação para orientar condutores e pedestres sobre o funcionamento do novo semáforo. A instalação visa facilitar a travessia de pedestres e reduzir riscos de acidentes na região.