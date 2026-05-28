Curitiba tem quinta-feira com sol entre nuvens; temperatura não sobe muito

Os curitibanos podem esperar por uma quinta-feira com condições climáticas agradáveis neste vinte e oito de maio. A previsão do tempo em Curitiba indica um dia com sol predominando entre nuvens, especialmente durante o período da manhã e tarde, com temperatura máxima chegando aos 19,5 graus e mínima de 10,5 graus.

Durante o dia, o clima em Curitiba será marcado por céu parcialmente nublado, com cobertura de nuvens em torno de 73%. Os ventos soprarão do quadrante leste-nordeste com velocidade de 8 km/h, podendo apresentar rajadas de até 16 km/h. A umidade relativa do ar ficará em 76%, proporcionando uma sensação térmica que pode chegar aos 24,7 graus nos momentos mais quentes do dia.

A probabilidade de chuva é bastante baixa, ficando em apenas 10% ao longo de todo o dia, o que significa que os curitibanos podem fazer seus compromissos ao ar livre sem grandes preocupações. O índice UV está moderado, marcando 4 pontos na escala, então vale lembrar de usar protetor solar caso precise ficar exposto ao sol por períodos prolongados.

Para o período noturno, a previsão do tempo aponta para mudanças nas condições meteorológicas. O céu ficará mais carregado, com cobertura de nuvens chegando a 99%, e a umidade relativa do ar aumentará significativamente para 95%. A temperatura deve cair para os 10,5 graus, com sensação térmica de 10 graus, então prepare um agasalho mais reforçado para quem precisar sair à noite.

Os ventos noturnos continuarão soprando do leste, mantendo a mesma intensidade de 8 km/h, com rajadas de até 14 km/h. Apesar do aumento da nebulosidade durante a noite, a chance de precipitação permanece baixa em 10%, sem risco de trovoadas. O nascer do sol está previsto para as 6h53 e o pôr do sol às 17h35, horário local de Brasília.

Vale destacar que a lua estará na fase crescente gibosa, nascendo às 15h34 e se pondo às 4h24. As condições meteorológicas de transição entre um dia mais ensolarado e uma noite nublada são típicas do outono na capital paranaense, período em que as massas de ar frio começam a ganhar força na região Sul do Brasil.