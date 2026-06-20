Rafael Greca lança pré-candidatura ao Governo do Paraná em Curitiba

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca lançou sua pré-candidatura ao Governo do Paraná pelo MDB na manhã deste sábado (20), na Sociedade Thalia, em Curitiba. O evento, que marcou o início da mobilização política da legenda para as eleições de 2026, atraiu apoiadores, prefeitos, vereadores e lideranças partidárias de mais de 100 municípios paranaenses. O ato político contou também com a participação do presidente nacional da sigla, Baleia Rossi.

Durante o encontro, Greca ressaltou sua “experiência administrativa e a capacidade de gestão”. “Tenho amor pelo Paraná e vontade de fazer o bem para o povo paranaense. Quero colocar minha experiência e minha capacidade de gestão a serviço das pessoas, para que o nosso Estado continue avançando e oferecendo oportunidades em todas as regiões”, afirmou.

O pré-candidato defendeu a vivência na gestão pública como fator essencial para assumir o Executivo estadual e apresentou como proposta a criação de institutos de planejamento regionais nas 19 associações de municípios do Paraná, visando o desenvolvimento econômico descentralizado. “Como é que meus concorrentes, sem nunca terem governado sequer uma cidade, querem governar 399 delas?”, disse Greca.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, destacou a qualificação de Greca para a disputa e afirmou que a legenda buscará o diálogo com diferentes frentes políticas para construir alianças focadas no futuro do estado.

De acordo com o presidente estadual da legenda, deputado federal Sérgio Souza, a presença de representantes de diversas regiões do estado reflete a organização do partido para estruturar um projeto alinhado às demandas municipais.

O evento reuniu ainda os ex-governadores Álvaro Dias e Orlando Pessuti, além de deputados estaduais, vereadores da capital e dirigentes de núcleos internos do partido, como o MDB Mulher.