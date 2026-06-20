Confira 5 arraiás de igreja para aproveitar neste fim de semana em Curitiba

No fim de semana que antecede o Dia de São João, celebrado em 24 de junho, paróquias e santuários de Curitiba promovem uma série de festas juninas gratuitas e abertas ao público. A programação reúne missas temáticas, quadrilhas, casamentos caipiras, shows musicais, bingos, concursos de trajes e brincadeiras para toda a família.

Os visitantes também poderão aproveitar uma variedade de pratos típicos da época, que vão desde pinhão, quentão, cachorro-quente e bolo de Santo Antônio até especialidades da culinária ucraniana.

As atividades acontecem ao longo deste sábado (20) e domingo (21). Confira, a seguir, cinco festas juninas de igrejas que movimentam Curitiba neste fim de semana.

Santuário São Francisco de Assis

A partir das 11h deste sábado (20), o Santuário São Francisco de Assis promove uma programação especial de festa junina com bênção do fogo, fogueira de quatro metros de altura, apresentações musicais, casamento caipira, concurso de trajes típicos e diversas opções gastronômicas. Às 15h30, será celebrada a tradicional Missa Sertaneja em louvor a São João.

Local: Rua Francisco Derosso, nº 715, no bairro Xaxim

Horário: das 11h às 23h

Arquicatedral Católica Ucraniana São João Batista

A Arquicatedral São João Batista realiza neste sábado (20) e domingo (21) sua tradicional festa junina, com bingo, brincadeiras, churrasco e pratos típicos da culinária ucraniana, como varenêke (perohê) e holubtsi. A programação começa às 17h de sábado.

Local: Avenida Presidente Kennedy, nº 3000, no bairro Água Verde

Horário: no sábado, a partir das 17h, e no domingo, a partir das 10h

Paróquia São João Batista – CIC

No bairro Vila Sandra, a Paróquia São João Batista terá programação distribuída entre sábado (20) e domingo (21). Neste sábado, as atividades começam às 14h, com barracas de comidas típicas, brincadeiras e show musical. Já no domingo, a festa inicia às 11h, após a celebração de duas missas.

Local: Rua Luiz Tramontin, nº 2570, no CIC

Horário: no sábado, a partir das 14h, e no domingo, a partir das 11h

Paróquia São João Batista – Tingui

A festa junina da Paróquia São João Batista começou na sexta-feira (19) e segue até domingo (21), com destaque para a tradicional churrascada. No domingo, a porção de churrasco para duas pessoas será vendida por R$ 90, com acompanhamentos comercializados separadamente. Após o almoço, a programação continua com show de prêmios e brincadeiras típicas.

Local: Rua Guilherme Ihlenfeldt, nº 1040, no bairro Tingui

Horário: no sábado, a partir das 18h, e no domingo, a partir das 10h

Paróquia São Rafael

Na Cidade Industrial de Curitiba, o arraiá da Paróquia São Rafael foi transferido para domingo (21) em razão das condições climáticas. A programação terá início às 14h e contará com quadrilha, casamento caipira, barracas de comidas típicas e atrações para toda a família.

Local: Rua Darci Vargas, nº 2573, no bairro CIC

Horário: a partir das 14h