Eleições

Álvaro Dias lidera, mas corrida pelo Senado segue disputada

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 10/06/26 07h44
Álvaro Dias lidera disputa no Senado pelo Paraná. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (10) um levantamento com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Duas cadeiras estão em disputa neste ano. Alvaro Dias (MDB) é o mais citado no cenário em que aparece, sendo seguido por Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL) e Alexandre Curi (PSD).

No segundo cenário, há uma indefinição, com Dallagnol, Barros, Curi e Gleisi Hoffmann em uma disputa acirrada. Barros e Dallagnol se destacam no terceiro cenário, abrindo leve vantagem para os demais pré-candidatos.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes). O resultado de cada cenário é o consolidado do primeiro e segundo votos.

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Maioria não sabe em quem votar na pesquisa espontânea

  • Deltan Dallagnol (Novo): 4,3%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 2,4%
  • Alvaro Dias (MDB): 1,7%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 1,6%
  • Filipe Barros (PL): 1,3%
  • Cristina Graeml (PSD): 0,4%
  • Hauly (Podemos): 0,1%
  • Outros nomes citados: 0,6%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,1%
  • Não sabe/Não opinou: 82,5%

Alvaro Dias se destaca no primeiro cenário estimulado

  • Alvaro Dias (MDB): 37,7%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 28,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 25,2%
  • Filipe Barros (PL): 24,2%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 23,4%
  • Cristina Graeml (PSD): 13,1%
  • Dr Rosinha (PT): 7,6%
  • Hauly (Podemos): 3,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%
  • Não sabe/Não opinou: 4,9%

Segundo cenário estimulado mostra disputa indefinida

  • Deltan Dallagnol (Novo): 30,5%
  • Filipe Barros (PL): 30,0%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 28,9%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 27,9%
  • Cristina Graeml (PSD): 17,4%
  • Dr Rosinha (PT): 11,6%
  • Hauly (Podemos): 4,7%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%
  • Não sabe/Não opinou: 6,0%

Filipe Barros e Deltan Dallagnol são os mais citados no terceiro cenário estimulado

  • Filipe Barros (PL): 40,3%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 36,4%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 30,5%
  • Dr Rosinha (PT): 18,3%
  • Hauly (Podemos): 7,6%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11,8%
  • Não sabe/Não opinou: 7,1%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um pré-candidato.

  • Gleisi Hoffmann (PT): 45,1%
  • Dr Rosinha (PT): 12,1%
  • Alvaro Dias (MDB): 12,0%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 11,7%
  • Filipe Barros (PL): 7,9%
  • Cristina Graeml (PSD): 7,0%
  • Hauly (Podemos): 6,7%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 6,4%
  • Poderia votar em todos: 7,2%
  • Não sabe/Não opinou: 14,5%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 7 e 9 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06978/2026.

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