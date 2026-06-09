R$ 65 milhões parados: relatório oficial expõe 32 obras públicas travadas no Paraná

Um documento oficial da Secretaria das Cidades do Estado do Paraná e divulgado no Portal da Transparência apresenta um levantamento detalhado de contratos de obras públicas paralisados até o mês de maio de 2026. A interrupção afeta serviços essenciais em setores como segurança, saúde, infraestrutura viária e sanidade agropecuária. Ao todo, a planilha cataloga 32 projetos, cujo investimento total soma R$ 65 milhões.

O relatório expõe o progresso de cada obra, os valores aplicados e os motivos específicos da paralisação, que variam de rescisões contratuais a novas licitações.

O objetivo do levantamento é fornecer uma visão transparente sobre a gestão dos contratos que aguardam retomada ou uma solução jurídica do Estado.

Falhas no cumprimento dos contratos

De acordo com a Secretaria das Cidades, as paralisações decorrem principalmente de quebras contratuais, decisões administrativas de encerramento e necessidade de novos processos de contratação. A inexecução parcial ou total é a causa mais frequente.

Curitiba é a cidade mais afetada, concentrando sete contratos interrompidos. Em seguida estão Foz do Iguaçu, com quatro obras paradas, e Cascavel, com a suspensão de uma grande obra no sistema prisional. O relatório também aponta paralisações distribuídas pelas seguintes regiões:

Sudoeste e Sul: Ampére, Clevelândia, Dois Vizinhos, Marmeleiro e Pato Branco;

Ampére, Clevelândia, Dois Vizinhos, Marmeleiro e Pato Branco; Oeste e Norte: Toledo, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, Cornélio Procópio, Londrina, Cambará e Loanda;

Toledo, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, Cornélio Procópio, Londrina, Cambará e Loanda; Central e Campos Gerais: Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Sapopema;

Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Sapopema; Litoral e Região Metropolitana: Paranaguá, Pinhais e São José dos Pinhais;

Paranaguá, Pinhais e São José dos Pinhais; Noroeste: Porto Rico.

Alguns projetos pararam perto da conclusão, como o Hospital Regional do Litoral (88,42% de execução) e a Penitenciária de Foz do Iguaçu (80,32%). Em contrapartida, os contratos para os reparos da Cadeia Pública de Assis Chateaubriand e da Divisão Estadual de Combate à Corrupção (DECCOR), em Curitiba, foram rescindidos antes de a obra começar.

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Impacto social das obras paradas

As áreas de Segurança Pública e do Sistema Prisional concentram os maiores prejuízos. Estão travadas construções como o Batalhão de Polícia de Fronteira (Marechal Cândido Rondon), a sede dos Bombeiros (Pato Branco) e o Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio (Curitiba).

Também foram interrompidos os reparos no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar e na DECCOR, ambos na capital, além da piscina da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais. As reformas nas delegacias de Delitos de Trânsito (Curitiba), Marmeleiro e Foz do Iguaçu (6ª Subdivisão) seguem bloqueadas, enquanto o projeto da “Cidade da Polícia”, em Curitiba, foi anulado.

No sistema prisional, as ampliações da Penitenciária Industrial de Cascavel, os reparos na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu e nas Cadeias Públicas de Cornélio Procópio e Assis Chateaubriand continuam interrompidos.

Saúde pública é afetada

Na saúde, foram suspensas as manutenções e os reparos nos hospitais Colônia Adauto Botelho (Pinhais) e Regional do Litoral (Paranaguá). A obra do Núcleo de Entomologia em Porto Rico, essencial para o controle de vetores e doenças, também está paralisada.

Serviços de fiscalização e apoio ao produtor rural sofrem com a falta de estrutura física adequada. Reformas em unidades locais de Sanidade Agropecuária (ULSA) da Adapar nos municípios de Sapopema, Clevelândia e Dois Vizinhos estão paradas. O reparo no Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) em Toledo não foi concluído.

Mais contratos suspensos

Quatro contratos diferentes referentes à Sede Administrativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) estão paralisados. O atendimento ao cidadão foi afetado pela interrupção das obras das sedes da CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito) em Loanda e Cambará.

A entrega de novos Centros de Socioeducação (CENSE) e do Conselho Tutelar de Guarapuava está travada, assim como a Agência do Trabalho em Ampére. A reforma da sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em Foz do Iguaçu e a construção de Centros Logísticos de Ajuda Humanitária (para Defesa Civil) também foram suspensas.

Governo do Estado diz que a lista está defasada

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a assessoria de comunicação do Governo do Estado explicou que a lista de obras paralisadas que se encontra no Portal da Transparência está defasada e que está sendo revisada pelos técnicos da Secretaria das Cidades.

O Executivo informou que a maioria dos contratos sofreu descumprimento por culpa exclusiva das empreiteiras e que o poder público mantém fiscalização permanente sobre eles.

Embora a reportagem tenha contabilizado R$ 65 milhões investidos, o Governo do Estado menciona um montante menor, de R$ 51 milhões — o que, segundo o Executivo, representa apenas 0,4% do total de R$ 15 bilhões em obras atualmente em execução. A divergência ocorre devido ao critério de contagem: a comunicação oficial contabiliza apenas as obras que chegaram a ser iniciadas, deixando fora da soma os contratos que foram interrompidos ou rescindidos com 0% de execução física.

O Estado acrescentou que a Secretaria das Cidades gerencia mais de R$ 700 milhões em contratos diretos e R$ 800 milhões em convênios vigentes. Somados a investimentos como os programas Asfalto Novo e Vida Nova, o orçamento total ultrapassa R$ 1,7 bilhão.

O governo revela que alguns casos estão na lista por força do status legal. “O Batalhão de Polícia de Fronteira, em Marechal Cândido Rondon, por exemplo, já deve ter nos próximos dias o cronograma detalhado da obra. Outro exemplo é a Unidade Local de Sanidade Agropecuária, em Sapopema, cujo contrato foi rescindido por descumprimentos da empresa e a abertura da nova licitação para a conclusão dos serviços encontra-se em estágio avançado”.