Congresso reconhece Campo Largo como Capital Nacional da Louça

Nesta terça-feira (09/06), o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei nº 2.896/2024, que concede ao município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o título de Capital Nacional da Louça, oficializando uma identidade construída por gerações desde a década de 1920.

A proposta, que teve origem em um pedido do Sindilouça-PR ao deputado federal Paulo Litro, tramitou de forma unânime e sem emendas na Câmara dos Deputados e no Senado. O texto segue para sanção presidencial e posterior publicação no Diário Oficial da União para passar a valer oficialmente em todo o território nacional.

Conforme os relatórios técnicos, Campo Largo responde por cerca de 75% da produção nacional de louças profissionais (voltadas a hotéis e gastronomia), concentra indústrias de relevância internacional, movimenta mais de R$ 1,2 bilhão por ano e gera milhares de empregos. O parecer do Senado também exaltou o papel do Centro de Ciências e Tecnologias Cerâmicas (Cestec) e a relevância da tradicional Feira da Louça.

A trajetória legislativa para o reconhecimento do município começou em julho de 2024. Em setembro de 2025, o projeto avançou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguiu para o Senado, onde recebeu parecer favorável do senador Flávio Arns na Comissão de Educação e Cultura.

Feira da Louça terá edição especial em setembro

Em celebração à conquista, o Sindilouça-PR confirmou a realização da 33ª Feira da Louça de Campo Largo, que acontecerá entre os dias 03 e 13 de setembro de 2026, no City Center Outlet Premium.

Consolidado como um dos principais eventos do setor, o encontro reunirá indústrias, lojistas e artesãos, trazendo nesta edição um foco especial na área gastronômica.

Mais detalhes sobre a programação e os expositores serão divulgados nas próximas semanas e poderão ser acompanhados pelo perfil oficial no Instagram: @feiradalouca.