Mais de 400 ganhadores do Nota Paraná não resgataram prêmio; Curitiba lidera lista

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) busca 460 ganhadores de prêmios de R$ 1.000 do programa Nota Paraná que não resgataram os valores ao longo do último ano. Os contemplados são de 159 municípios paranaenses e informaram o CPF nas notas fiscais durante compras, mas não fizeram o saque dos prêmios sorteados. Alguns valores estão prestes a expirar, já que o regulamento define validade de 12 meses desde a geração dos créditos.

A coordenadora do programa, Marta Gambini, alerta que quem ganhou em julho de 2025 tem até o próximo mês para resgatar. A equipe do Nota Paraná adotou estratégias de busca nas últimas semanas, incluindo visitas presenciais a alguns ganhadores. Ainda assim, centenas de consumidores não foram localizados.

Curitiba lidera o ranking de prêmios esquecidos, com 159 pessoas contempladas entre junho de 2025 e maio de 2026 que não resgataram os valores, representando cerca de um terço do total estadual. Em seguida aparecem Londrina com 31 ganhadores, Guarapuava com 17 e Ponta Grossa com 13 contemplados que não fizeram o saque.

Mais de R$ 57 milhões expiraram em cinco meses

Entre janeiro e maio deste ano, mais de R$ 57 milhões em créditos e prêmios do Nota Paraná expiraram, número 7% menor que os R$ 61,2 milhões expirados no mesmo período de 2025. Ao longo de todo o ano passado, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados.

Quando os créditos expiram, os valores retornam para o Tesouro do Estado. As transferências para conta corrente podem ser feitas a qualquer momento, a partir de R$ 5.

Segundo Marta Gambini, boa parte dos consumidores não tem o hábito de consultar regularmente o site ou aplicativo do programa e, por isso, desconhecem que podem resgatar valores. Muitos participantes também não acessam o app por terem perdido a senha de acesso ou o email cadastrado. As unidades do Poupatempo espalhadas pelo Estado auxiliam essas pessoas a recuperarem o acesso e conferirem os saldos.

C0mo consultar os créditos do Nota Paraná

Para consultar a validade dos créditos pelo celular, é necessário acessar o aplicativo Nota Paraná, entrar na opção Conta Nota Paraná e consultar a aba Meu Extrato, onde aparecem os valores adicionados mês a mês e a data de expiração de cada um. Pelo site do programa, a informação está disponível na seção Minha Conta Corrente, na área Meu Extrato, na parte inferior da tela.