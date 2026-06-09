Receita do Paraná recupera R$ 734 mil em impostos sonegados na divisa com SC

A Receita Estadual do Paraná recuperou R$ 734 mil em impostos sonegados durante três fases da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada nas últimas semanas em União da Vitória e São Mateus do Sul, na divisa com Santa Catarina.

A ação, executada pela Polícia Militar (PM) com apoio da Receita, identificou irregularidades no transporte de cargas e resultou na apreensão de aproximadamente R$ 2 milhões em mercadorias.

O valor recuperado corresponde ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deixou de ser recolhido por transportadores com documentos fiscais irregulares ou sem documentação.

A primeira fase ocorreu entre 19 e 20 de maio e identificou uma carga de R$ 452,2 mil transportada sem documentação fiscal correta, recuperando mais de R$ 144 mil em ICMS. Na segunda etapa, foram recuperados mais de R$ 75 mil em impostos, com identificação de cerca de R$ 250 mil em mercadorias irregulares, incluindo gado, erva-mate, máquinas agrícolas e madeira.

Em uma das abordagens, os auditores encontraram um caminhão com 27 toneladas de soja com nota fiscal originada na Avenida Faria Lima, em São Paulo, mas o carregamento havia sido feito no Paraná.

A terceira fase apresentou os resultados mais expressivos, com apreensão de R$ 1,3 milhão em mercadorias e aplicação de aproximadamente R$ 515 mil em ICMS devido.