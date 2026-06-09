Nova fábrica de implantes ortopédicos de Curitiba pronta após R$ 120 milhões em investimentos

A NeoOrtho, fabricante de implantes ortopédicos, projeta expansão da capacidade produtiva para 7 milhões de peças por ano, o triplo da capacidade atual. A companhia investiu R$ 120 milhões na nova fábrica localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) para atender ao crescimento da demanda do mercado brasileiro, além de projetar a expansão das operações da empresa para atender a América Latina.

O aumento da capacidade produtiva resulta do planejamento para a nova sede da empresa, com início das atividades programado para o terceiro trimestre de 2026. A estrutura também funcionará como sede do Grupo Medartis, empresa suíça líder global especializada no desenvolvimento e fabricação de implantes ortopédicos.

“O crescimento que alcançamos impulsionou a necessidade de expandirmos nossa infraestrutura para suprir a demanda maior tanto do mercado brasileiro quanto de outros países da América Latina. A construção de uma nova fábrica é uma iniciativa crucial para mantermos nossa trajetória de inovação e aumentarmos nossa contribuição para o setor da saúde”, destaca Geninho Thomé, fundador da NeoOrtho.

Thomé e os filhos João Alfredo e José Guilherme mantém grande parte da administração da empresa, sendo que a outra parte pertence ao Grupo Medartis. “Escolhemos transferir e ampliar a nossa produção no CIC pela infraestrutura desta região da cidade, a exemplo de outras empresas do segmento”, explica Matthias Schupp, CEO global do Grupo Medartis.

A fabricante de implantes ortopédicos nasceu a partir de uma das divisões da Neodent e há mais de 20 anos atua de forma autônoma, registrando crescimento próximo de 20% ao ano nos últimos cinco anos.

Faturamento deve crescer 20% até 2027

Schupp explica que de 2020 a 2024 a NeoOrtho registrou crescimento de aproximadamente 17% ao ano e há expectativa de aumento do faturamento de 19% para 2026 e de 20% para 2027. “Estamos nos preparando para expandir a atuação no México, Chile, Argentina neste e no próximo ano. A estratégia para a América Latina serve como modelo para ingressarmos em outros mercados de valor agregado no futuro”, planeja.

A nova fábrica tem 7,7 mil m² e é uma das mais modernas e automatizadas estruturas do mundo do Grupo Medartis. A nova unidade também será uma das mais sustentáveis do Grupo. Entre as soluções aplicadas estão sistema de reutilização de água, projeto levando em consideração a utilização de iluminação natural e central de reutilização de óleo.

“Para atender a estratégia atual, que é aumentar nossa presença e entrar em novos mercados na América Latina, já estamos planejando uma expansão de mais 1.500 m², que deve acontecer nos próximos dois anos. Vamos ganhar eficiência e produtividade, e aumentar a disponibilidade de produtos para o mercado”, afirma Schupp.

Por enquanto, a produção da NeoOrtho segue em sua sede inicial, também localizada em Curitiba. A nova fábrica foi planejada para otimizar o fluxo de trabalho, resultando em processos mais organizados e impulsionados pela tecnologia.

“Estamos criando um ambiente que estimula a inovação e a produtividade, reforçando a posição da NeoOrtho como referência em soluções ortopédicas. Além disso, a integração física entre a fábrica e o escritório é um ponto chave, pois aprimora a eficiência operacional e facilita a comunicação entre as equipes”, enfatiza Schupp.

O mercado brasileiro de implantes ortopédicos é movimentado principalmente pela longevidade populacional e extensão da expectativa de vida, além de maior envolvimento das pessoas em atividades esportivas e acidentes.

Segundo levantamento da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS), no ano de 2025 o Brasil importou o equivalente a USD 1,37 bilhão no segmento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), um crescimento de 9,2% se comparado com o ano anterior. No mesmo período, as exportações cresceram 2,7% e o consumo 7%.