Manutenção da Sanepar deixa milhares de moradores sem água em 3 cidades do Paraná

Moradores de pelo menos três municípios paranaenses devem adotar o uso econômico da água nesta terça-feira (09/06). A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realiza serviços programados de higienização de reservatórios que impactam temporariamente a distribuição regular de água em localidades específicas.

Os procedimentos são essenciais para assegurar a qualidade e a segurança do abastecimento de água fornecido à população paranaense, mantendo o sistema limpo e livre de contaminações por meio do escoamento e da lavagem periódica das estruturas de armazenamento.

Santa Fé

No município de Santa Fé, os trabalhos de higienização tiveram início às 08h da manhã desta terça-feira. A interrupção no fornecimento afeta diretamente o município, e a previsão oficial da Sanepar para a normalização completa do abastecimento está programada para o período da tarde de hoje.

Iporã

A situação em Iporã também exige atenção dos moradores. A intervenção técnica nos reservatórios começou mais cedo, às 07h da manhã. O restabelecimento total e a regularização do fluxo de água na rede urbana estão previstos para ocorrer de forma gradativa ao longo da noite desta terça-feira.

Francisco Alves

Em Francisco Alves, o serviço de lavagem e manutenção dos reservatórios também foi iniciado às 08h. De acordo com o comunicado da companhia, a paralisação temporária afeta especificamente os moradores localizados nos distritos de Rio Bonito e Bairro Catarinense. A previsão de normalização do abastecimento nestas localidades é para a noite de hoje.

Recomendações aos moradores

A Sanepar reforça que, em situações de manutenção programada, é fundamental que a população faça o uso racional da água armazenada. A orientação principal é priorizar a água tratada para atividades essenciais de alimentação e higiene, evitando desperdícios até que as redes sejam plenamente restabelecidas.