Sergio Moro abre 20 pontos de vantagem sobre adversários

O Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (10) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. Sergio Moro (PL) lidera os dois cenários estimulados de primeiro turno, abrindo mais de 20 pontos percentuais para os demais pré-candidatos.

Requião Filho (PDT) é o segundo melhor posicionado na pesquisa, à frente de Rafael Greca (MDB) e Sandro Alex (PSD). Na pesquisa de rejeição, Requião Filho é o mais citado, seguido de Sergio Moro.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 42,3%

Requião Filho (PDT): 19,9%

Rafael Greca (MDB): 13,9%

Sandro Alex (PSD): 10,7%

Tony Garcia (DC): 1,4%

Luiz França (Missão): 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%

Não sabe/Não opinou: 4,1%

Moro segue na liderança no segundo cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 47,3%

Requião Filho (PDT): 23,5%

Sandro Alex (PSD): 12,8%

Tony Garcia (DC): 1,9%

Luiz França (Missão): 1,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,5%

Não sabe/Não opinou: 5,4%

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Sergio Moro é o mais citado na pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 16,1%

Requião Filho (PDT): 4,8%

Ratinho Junior (PSD)*: 3,3%

Sandro Alex (PSD): 2,1%

Rafael Greca (MDB): 1,6%

Luiz França (Missão): 0,1%

Tony Garcia (DC): 0,1%

Outros nomes citados: 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,5%

Não sabe/Não opinou: 66,0%

*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode concorrer novamente ao cargo nestas eleições

Rejeição para governador do Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um pré-candidato.

Requião Filho (PDT): 35,0%

Sergio Moro (PL): 23,6%

Rafael Greca (MDB): 13,2%

Tony Garcia (DC): 11,3%

Sandro Alex (PSD): 9,1%

Luiz França (Missão): 7,9%

Poderia votar em todos: 9,3%

Não sabe/Não opinou: 12,7%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 7 e 9 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06978/2026.