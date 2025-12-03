Verão Maior Paraná 2026 terá shows de 3 dos 15 artistas mais ouvidos no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná 2026, no litoral, contará com shows de 3 dos 15 artistas mais escutados no Brasil em 2025, segundo levantamento do Spotify Wrapped divulgado nesta quarta-feira (3/12). Zé Neto e Cristiano (6º), Ana Castela (11º) e Gusttavo Lima (15º) se apresentarão no evento, que ocorrerá de 9 de janeiro a 8 de fevereiro em Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral.

Além desses, Murilo Huff (21º), Hugo e Guilherme (24º) e Luan Pereira (36º) também estão entre os 50 mais ouvidos no país e farão parte da programação.

O Verão Maior Paraná 2026 terá cinco finais de semana seguidos de espetáculos gratuitos, com expectativa de movimentar mais de R$ 150 milhões e receber cerca de 2 milhões de visitantes.

Programação do Verão Maior Paraná 2026

Zé Neto e Cristiano se apresentarão em 10 de janeiro na praia de Caiobá, em Matinhos. A dupla possui quase 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 46 milhões de seguidores nas redes sociais.

Ana Castela, fenômeno da música sertaneja aos 21 anos, fará show em 30 de janeiro em Matinhos. Já Gusttavo Lima, conhecido como ‘embaixador do sertanejo’, se apresentará em 25 de janeiro, também em Matinhos.

O evento contará ainda com shows de nomes da música brasileira, como Alok, Belo, Roupa Nova, Raça Negra, Fábio Junior, Paralamas do Sucesso e Zezé di Camargo & Luciano. A programação completa inclui shows em Matinhos e Pontal do Paraná, além de atividades culturais, esportivas e de entretenimento voltadas à população local e aos turistas.