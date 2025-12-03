Ara Malikian traz seu violino e histórias de vida a Curitiba em abril

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de madeira envernizada do violino, as cordas tensionadas e a emoção à flor da pele. É assim que Ara Malikian, um dos violinistas mais aclamados e inovadores da cena musical contemporânea, conquista plateias ao redor do mundo. E agora, pela primeira vez, ele desembarca em Curitiba com o espetáculo “Intruso”, que será apresentado no dia 11 de abril, na Ópera de Arame.

O músico libanês-armênio, conhecido por sua técnica impecável e pela forma única de incorporar influências da música clássica, pop, rock, flamenco e folclore latino, traz uma narrativa profundamente pessoal sobre o que significa ser um “intruso” no mundo.

Nascido no Líbano com raízes armênias, Malikian nunca se sentiu completamente aceito em nenhum lugar – nem libanês, nem armênio, nem europeu. Durante toda a sua vida, esse sentimento de não pertencimento acabou se transformando em sua maior força criativa. “Durante toda a minha vida me senti como um intruso, e isso me permitiu desfrutar da vida e da arte”, revela o próprio artista.

Entre as principais canções do álbum “Intruso”, que dá nome ao show, estão “Tango del Emigrante”, “Dicen Que Llora”, “Falling”, “Habitamos”, “Cuba No Llores”, “Lo Que Dicen Tus Ojos”, “Lando Madre Saya”, “Roza”, “Not Other Side” e “Monte Adentro”.

A turnê brasileira de Malikian não se limita a Curitiba. O violinista também se apresentará no Rio de Janeiro (07/4), São Paulo (09/4) e Porto Alegre (10/4). Estas apresentações fazem parte da “Intruso World Tour”, que percorre países como Portugal, Espanha, México, França, Reino Unido, Estados Unidos, Armênia e Brasil.

Não é à toa que Malikian é considerado uma das grandes referências da música instrumental contemporânea. Ao longo de sua carreira, ele já passou por alguns dos palcos mais prestigiados do mundo, como o Carnegie Hall, em Nova York, e o Musikverein, em Viena. Com mais de 40 discos gravados, uma orquestra própria e participações em inúmeros espetáculos, o artista tornou-se conhecido não somente pela técnica impecável, mas pela intensidade emocional e pela capacidade de aproximar a música instrumental de públicos diversos.

O espetáculo em Curitiba é realizado pela SevenX e Music Tour, e os ingressos já estão disponíveis no Disk Ingressos. Uma oportunidade única para os curitibanos vivenciarem a energia e a emoção que só um “intruso” musical como Ara Malikian pode proporcionar.

Serviço

Ara Malikian em Curitiba

Espetáculo: Intruso Tour

Data: 11 de abril

Local: Ópera de Arame

Realização: @seven.exp

Ingressos: Disk Ingressos