Spotify divulga artistas e músicas que bombaram em 2025. Quem ghanhou?

Pela quarta vez na história, o porto-riquenho Bad Bunny conquistou o título de artista mais escutado no mundo, repetindo o feito alcançado em 2020, 2021 e 2022. O cantor latino também emplacou o álbum mais ouvido globalmente: “Debí Tirar Más Fotos”. Quando o assunto é a canção que mais bombou nos fones de ouvido planeta afora, Lady Gaga e Bruno Mars levaram a melhor com a parceria “Die With A Smile”. A Spotify Wrapped 2025 já está disponível em uma de retrospectiva do app.
Já em terras tupiniquins, Henrique e Juliano mantiveram a coroa pelo segundo ano consecutivo como os artistas mais ouvidos do Brasil. A dupla também assina o álbum de maior sucesso no país: “Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)”. O hit nacional que mais rodou na plataforma foi “Tubarões” (versão ao vivo), de Diego e Victor Hugo.
O anúncio dos rankings foi feito nesta quarta-feira (3), mesmo dia em que os ouvintes puderam acessar suas próprias retrospectivas na plataforma de streaming.
No top 10 global, Taylor Swift aparece logo atrás de Bad Bunny, seguida por The Weeknd, Drake e Billie Eilish. A cantora do momento também emplacou dois hits entre as dez músicas mais tocadas no mundo: “Birds of a Feather” e “Wildflower”.
No Brasil, o sertanejo segue reinando absoluto, com Henrique & Juliano liderando tanto a lista de artistas quanto a de álbuns. O Grupo Menos É Mais representa o pagode nacional na vice-liderança, enquanto MC Ryan SP traz o funk para o terceiro lugar. A lista nacional de músicas mais ouvidas é dominada por versões ao vivo, com “Tubarões”, de Diego & Victor Hugo, no topo.
🎶Listas do Spotify Global – Spotify Wrapped 2025🎶
Artistas mais escutados no mundo em 2025
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Músicas mais escutadas no mundo em 2025
- “Die With A Smile” – Lady Gaga e Bruno Mars
- “Birds of a Feather” – Billie Eilish
- “Apt.” – Rosé e Bruno Mars
- “Ordinary” – Alex Warren
- “Dtmf” – Bad Bunny
- “Back to friends” – Sombr
- “Golden” – Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters
- “Luther (with SZA)” – Kendrick Lamar e SZA
- “That’s so True” – Gracie Abrams
- “Wildflower” – Billie Eilish
Álbuns mais escutados no mundo em 2025
- “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
- “KPop Demon Hunters” – KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys
- “Hit me hard and soft” – Billie Eilish
- “SOS Deluxe: Lana” – SZA
- “Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter
- “Mayhem” – Lady Gaga
- “You’ll Be Alright, Kid” – Alex Warren
- “I’m the problem” – Morgan Wallen
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “Un verano sin ti” – Bad Bunny
🎶Listas do Spotify Brasil🎶
Artistas mais escutados no Brasil em 2025
- Henrique & Juliano
- Grupo Menos É Mais
- MC Ryan SP
- Jorge & Mateus
- Mc IG
- Zé Neto & Cristiano
- Matheus & Kauan
- MC Tuto
- Natanzinho Lima
- Filipe Ret
Músicas mais escutadas no Brasil em 2025
- “Tubarões – Ao Vivo” – Diego & Victor Hugo
- “P do Pecado – Ao Vivo” – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- “Coração Partido (Corazón Partío) – Ao Vivo” – Grupo Menos É Mais
- “Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo” – Danilo e Davi
- “Última Saudade – Ao Vivo” – Henrique & Juliano
- “Fui Mlk” – Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
- “Famosinha” – Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
- “Cópia Proibida” – Léo Foguete
- “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”- Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
- “Ilusão De Ótica – Ao Vivo” – Matheus & Kauan, Ana Castela
Álbuns mais escutados no Brasil em 2025
- “Manifesto Musical 2” – Henrique & Juliano
- “Churrasquinho 3” – Grupo Menos É Mais
- “O Céu Explica Tudo” – Henrique & Juliano
- “Obrigado Deus” – Léo Foguete
- “To Be” – Henrique & Juliano
- “333” – Matuê
- “Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2” – Racionais MC’s
- “Mayhem” – Lady Gaga
- “Transcende” – Lauana Prado
- “A Nata de Tudo – A Ovelha Negra” – Mc Negão Original
Manda pra Tribuna!
Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉