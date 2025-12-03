Gelo à beira-mar? Paranaguá surpreende no Natal com pista de patinação e luzes de LED

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A programação do Natal de Paranaguá, no Litoral do Paraná, começa nesta sexta-feira (5/12), na Praça de Eventos. Entre as atrações previstas estão a pista de patinação no gelo, os espetáculos com shows de luzes de LED e o show da cantora Naiara Azevedo. A abertura contará com a tradicional chegada do Papai Noel e trará novidades para moradores e turistas.

A pista de patinação no gelo, pensada como um atrativo familiar, tem 20 x 10 metros e ficará instalada até 6 de janeiro. O funcionamento será diário, das 14h às 23h30, com acesso gratuito. O espaço comporta 30 pessoas por vez, que poderão patinar durante 20 minutos. O controle do tempo será feito por um relógio instalado na própria estrutura.

Além da pista, uma árvore tecnológica de 22 metros fará parte da cenografia montada às margens do Rio Itiberê. A praça também receberá pavilhões de eventos, feiras de artesanato e praça de alimentação.

A Estação Ferroviária passa por transformação com a montagem do presépio, da Casa do Papai Noel e demais adornos, em uma ação conjunta entre a Prefeitura, o Provopar Paranaguá e voluntários. O Museu, o Club Literário, que terá uma cantata nas sacadas, e outros espaços culturais também integrarão o roteiro natalino.

O show da cantora Naiara Azevedo está marcado para 19 de dezembro, na Praça 29 de Julho. Até 23 de dezembro, atividades serão realizadas em vários pontos da cidade, com projeções em LED, teatro, mostras artísticas, ballet, fandango e apresentações de talentos locais.

Confira, abaixo, a programação completa:

05/12 (sexta-feira)

18h – Cerimônia de Abertura e Entrega da Chave da Cidade para Papai Noel

18h30 – Fanfarra do Colégio Leão XIII

19h- Chegada do Pai Noel

6/12 (sábado)

18h – Apresentação de Danser Ballet

7/12 (domingo)

17h – Dione “Michael Jackson”

17h30 – Ballet Bravo Centro de Danças “A Quebra Nozes”

18h – Coral Adventista

19h30 – Grande apresentação com Show de Natal “Encantada”

Dia 8/12 (segunda-feira)

9h – Motor Home – Abertura Circuito Caminhos do Paraná

17h – Walking Tour Circuito Caminhos do Paraná

17h30 – Plantio de árvores – Circuito Caminhos do Paraná

19h – Cerimônia de Agradecimento/Fechamento das Atividades Circuito Caminhos do Paraná

19h30 – Tocadores de Blues

Dia 12/12 (sexta-feira)

19h30 – Projeção no Museu + Fandango – PARNAX

Dia 13/12 (sábado)

17h – Dione “Michael Jackson”

18h – Bravo Centro de Danças “A Quebra Nozes”

18h30 até 21h – Encantada Show de Natal

21h30 – Projeção no Museu + Fandango – PARNAX

Dia 14/12 (domingo)

17h – Banda Ritalina

17h30 – Grupo de Dança Unati

18h – Grupo de Dança Jessica Santos Ballet

18h30 até 21h30 – Encantada Show de Natal

Dia 17/12 (quarta-feira)

19h – Coro Hosanas , Primeira Igreja Batista de Paranaguá / Sacadas do Club Literário (centro)

Dia 19/12 (sexta-feira)

22h – Show Nacional com Naiara Azevedo

Dia 20/12 (sábado)

17h – Cia de Dança Renarah (árabe, cigana e dança inclusiva)

19h às 22h – Desfile Papai Noel (fotos com Papai Noel)

22h30 – Banda

23h30 – Banda

Dia 21/12 (domingo)

16h30 – Cia de Dança Renarah (árabe, cigana e dança inclusiva)

17h – Grupo de Dança Unati

17h30 – Dione “Michael Jackson”

19h às 22h – Desfile Papai Noel (fotos com Papai Noel)

22h30 Banda Reggae

Dia 22/12 (segunda-feira)

19h30 – Cantata de Natal Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo (Orquestra Yanni e Coral)

21h30 – Coral Grupo Unati

Dia 23/12 (terça-feira)

19h30 – Banda Estilo Livre

20h30 – 3 Rio Prog