Passeio Público recebe espetáculo natalino e atrações gratuitas para famílias

O Passeio Público, parque mais antigo de Curitiba, será palco do espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões’ nesta quarta-feira (3/12), às 19h15. Além disso, o parque oferece diversas atrações gratuitas para famílias como parte do Natal Condor.

Entre as atrações, destaca-se um trenzinho elétrico que circula ao redor do lago do parque tocando músicas natalinas. Daniel Dahlke, 35 anos, aproveitou para levar sua filha Tiffany, de 5 anos, após uma consulta médica no Centro. ‘Por ser um lugar central, mais crianças podem aproveitar’, comentou.

Outra opção é o carrossel veneziano, que atrai visitantes de todas as idades. A aposentada Cristiane Maximiano trouxe seus netos Benjamin e Joaquim, de 4 e 2 anos, de Araucária para conhecer as atrações natalinas do Centro de Curitiba.

O espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões’, adiado devido à chuva no domingo (30/11), apresentará a Família Capivara em uma história que mistura música, dança e temas como fraternidade e união. A peça, dirigida por Edson Bueno, terá 30 minutos de duração e ocorrerá de terça a domingo, às 19h15, até 23 de dezembro.

Durante o período natalino, o Passeio Público funcionará também às segundas-feiras. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 20h.