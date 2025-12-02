Luzes de Natal: como iluminar a casa gastando menos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As luzes de Natal trazem um charme especial à decoração, criando um clima acolhedor e festivo em todos os ambientes. Elas aparecem na árvore, destacando cada detalhe dos enfeites, e também iluminam varandas, janelas e fachadas, transformando a casa em um cenário encantador típico dessa época do ano.

Porém, conforme a mestre e coordenadora do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, Gyovanna Alves e Silva Oliveira, essa tradição pode representar um aumento considerável no consumo de energia elétrica quando alguns cuidados não são adotados.

Desperdício de energia e risco à vida

O problema não está na decoração em si, mas na forma como ela é instalada e utilizada. “É muito comum que as pessoas reutilizem materiais antigos, conectem vários enfeites no mesmo ponto de energia ou deixem as luzes ligadas por horas desnecessárias. Tudo isso gera desperdício e pode colocar em risco a segurança da residência”, destaca.

Decoração segura e econômica

Ao escolher produtos certificados, planejar a quantidade de enfeites e adotar alternativas tecnológicas mais eficientes é possível manter a casa bonita sem elevar o consumo. A especialista também lembra que, além da economia, é fundamental prevenir curtos-circuitos, superaquecimento e sobrecarga das tomadas, problemas que costumam aumentar nesta época do ano.

As lâmpadas LED iluminam mais e consomem menos energia que as comuns (Imagem: Raiden Pictures | Shutterstock)

Reduzindo o consumo de energia e os riscos

Abaixo, veja como utilizar luzes para a decoração de Natal sem gastar tanta energia elétrica e mantendo a segurança da casa:

Opte por LED : modelos LED iluminam melhor, possuem vida útil maior e consomem significativamente menos energia do que lâmpadas tradicionais;

: modelos LED iluminam melhor, possuem vida útil maior e consomem significativamente menos energia do que lâmpadas tradicionais; Use temporizadores : programar horários de funcionamento evita que as luzes fiquem ligadas madrugada adentro;

: programar horários de funcionamento evita que as luzes fiquem ligadas madrugada adentro; Evite pontos sobrecarregados : distribuir os enfeites em diferentes tomadas diminui riscos e mantém o uso mais eficiente;

: distribuir os em diferentes tomadas diminui riscos e mantém o uso mais eficiente; Instale com atenção : fios retorcidos, plugues quebrados ou emendas improvisadas aumentam o risco de faíscas e acidentes;

: fios retorcidos, plugues quebrados ou emendas improvisadas aumentam o risco de faíscas e acidentes; Desligue ao sair: manter a casa iluminada apenas quando há alguém presente reduz tanto o gasto quanto os riscos de curto.

Para Gyovanna Alves e Silva Oliveira, pequenas escolhas fazem toda a diferença. “Uma decoração planejada une beleza, economia e segurança. Com medidas simples é possível preservar a magia do Natal sem comprometer o orçamento ou a tranquilidade da família”, finaliza.

Por Priscila Dezidério