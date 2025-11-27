Colombo anuncia Natal com shows, Casa do Papai Noel e atrações para toda a família

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Colombo anunciou, nesta quarta-feira (26/11), o calendário oficial do Natal Mágico 2025. A partir de segunda-feira (1º/12), o Parque Municipal da Uva será totalmente transformado para receber as atrações e os espetáculos natalinos que movimentam a cidade todos os anos. O espaço ganhará decoração temática, iluminação especial e uma programação pensada para envolver no clima festivo.

Neste ano, o evento contará com apresentações de grupos teatrais e corais da região, que reforçam o papel da comunidade na celebração. A chegada do Papai Noel está marcada para o sábado seguinte (6/12). A partir dessa data, a Casa do Papai Noel funcionará todos os dias a partir das 18h, oferecendo um espaço de visitação e fotos para as famílias.

A programação musical também está garantida. O Parque da Uva receberá shows de Ezequiel Camilo, Leonardo Barros e Mefeus, levando diversidade e entretenimento ao público. As atrações seguem até o dia 21 de dezembro, encerrando quase três semanas de festa.

Além dos espetáculos, o evento reunirá espaços gastronômicos, áreas temáticas e atividades culturais voltadas para todas as idades. A proposta é valorizar artistas locais, promover o encontro entre famílias e fortalecer o espírito natalino que marca o fim de ano em Colombo.

Confira, abaixo, a programação da cidade:

1º de dezembro, às 20h : Abertura da Praça de Alimentação, com gastronomia variada e operação diária, no Parque da Uva;

: Abertura da Praça de Alimentação, com gastronomia variada e operação diária, no Parque da Uva; 2 de dezembro, às 19h : Abertura oficial do Natal Mágico e apresentação do Coral do Instituto Águias;

: Abertura oficial do Natal Mágico e apresentação do Coral do Instituto Águias; 5 de dezembro, às 20h : Apresentação do projeto #obranaobra e do cantor Ezequiel Camilo (música gospel e instrumental);

: Apresentação do projeto #obranaobra e do cantor Ezequiel Camilo (música gospel e instrumental); 6 de dezembro, às 19h : Apresentação da Princesa do Rock (clássicos dos desenhos animados) e, às 20h, chegada oficial do Papai Noel e início da programação artística;

: Apresentação da Princesa do Rock (clássicos dos desenhos animados) e, às 20h, chegada oficial do Papai Noel e início da programação artística; 7 de dezembro, às 19h : Apresentação do cantor Leonardo Barros (cantor gospel) e, às 20h, do grupo Alice no País das Maravilhas – Grupo Arte e Expressão (musical);

: Apresentação do cantor Leonardo Barros (cantor gospel) e, às 20h, do grupo Alice no País das Maravilhas – Grupo Arte e Expressão (musical); 12 de dezembro, às 19h : Apresentação Neurocenas, Mente das Maravilhas (teatro) e, às 20h, do Coral Colombo Mais Libras;

: Apresentação Neurocenas, Mente das Maravilhas (teatro) e, às 20h, do Coral Colombo Mais Libras; 13 de dezembro, às 20h : Apresentação do Coral IBAV – Igreja Batista Água Viva;

: Apresentação do Coral IBAV – Igreja Batista Água Viva; 14 de dezembro, às 19h : Apresentação do Studio de Dança Bethesda e, às 20h, do Natal Promessas;

: Apresentação do Studio de Dança Bethesda e, às 20h, do Natal Promessas; 19 de dezembro, às 20h : Apresentação do espetáculo Luz de Natal (teatro);

: Apresentação do espetáculo Luz de Natal (teatro); 20 de dezembro, às 19h : Apresentação do grupo Dance Sertanejo Universitário e, às 20h, do Coral do Rosário;

: Apresentação do grupo Dance Sertanejo Universitário e, às 20h, do Coral do Rosário; 21 de dezembro, às 20h: Apresentação do Mefeus (pop e mashups natalinos).

