Luzes de Natal podem causar acidentes; veja como fazer instalações seguras

Com a proximidade das festas de fim de ano, a Copel emite um alerta sobre os cuidados necessários na instalação de decorações natalinas. Gerente executivo de Segurança do Trabalho da companhia, Helio Fernandes de Carvalho Macedo Filho destaca a importância de evitar situações de risco que podem causar curtos-circuitos e outros incidentes relacionados à energia elétrica.

O especialista ressalta que a segurança começa na escolha dos enfeites. É fundamental verificar a certificação de qualidade e segurança dos produtos, bem como a compatibilidade com as instalações elétricas. Produtos certificados, testados e de origem reconhecida são recomendados para garantir a segurança após a instalação.

O planejamento da decoração é crucial, considerando fatores como o uso interno ou externo das luminárias. Instalações expostas ao tempo podem ressecar devido aos efeitos do sol e da chuva, potencialmente causando curtos-circuitos. Em ambientes internos, sobrecargas em tomadas e superaquecimento de lâmpadas por uso prolongado representam riscos.

Atenção com os enfeites natalinos guardados

Para enfeites guardados de anos anteriores, uma inspeção minuciosa é necessária. Deve-se verificar as condições do cabeamento, encaixes de lâmpadas e a existência de emendas ou fios danificados. Em caso de problemas, a instalação não deve ser utilizada.

Ao ligar as luminárias, recomenda-se o uso de filtros de linha com fusíveis de proteção, evitando benjamins ou ‘Tês’ que podem causar sobrecargas. Crianças devem ser orientadas a não tocar em lâmpadas ou conexões elétricas.

Em áreas externas, é essencial manter distância segura da rede de energia, tanto na instalação quanto na disposição da decoração. O uso de escadas ou varas para erguer enfeites requer atenção redobrada para evitar contato acidental com a rede elétrica.

Acidentes com rede elétrica

Para instalações em logradouros públicos envolvendo postes de energia, é necessário contatar previamente a Copel. Esses projetos exigem responsabilidade técnica e devem seguir normas específicas de segurança.

Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, a Copel disponibiliza o número 0800 51 00 116 para atendimento.